Poveljnik civilne zaščite: Zdravstvo je prioriteta

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da so zdravstvu v petek že razdelili 45 tisoč mask, okoli 2.000 kombinezonov in skoraj 300 tisoč rokavic za pomoč proti širjenju novega koronavirusa. Razdeljevanje se danes nadaljuje. Kot je še poudaril, je najpomembnejše, da vse potrebno najprej prejme zdravstvo.

"Maske in drugo opremo smo v prvi vrsti razdelili bolnišnicam, domovom za upokojence, zdravstvenim domovom ter nekaterim lekarnam," je za STA dejal Šestan. Po njegovih podatkih so doslej že razdelili skoraj 400 tisoč kosov opreme v boju s koronavirusno boleznijo.

Za koliko časa bo ta oprema zadostovala, Šestan ne ve

"Mi smo dobili okoli 400 tisoč mask in 400 tisoč rokavic, dobili smo tudi razkužila. Kako dolgo bo to zadostovalo, vam ne morem povedati, saj je to odvisno od dinamike dela v zdravstvu. Ko bo zdravstvo prejelo vse potrebno, bomo poskušali pomagati drugim," pravi poveljnik civilne zaščite.

Nabava zaščitne opreme v zdravstvu, kot pravi, zdaj poteka prek blagovnih rezerv, tako da številk ne pozna. Največje težave pri razdeljevanju vidi prav v potrebah po zaščitni opremi v zdravstvu, kjer je povpraševanje ogromno.

"Še vedno je zdravstvo tisto, ki opremo resnično potrebuje, vsi preostali smo v drugi, tretji vrsti. Oni delajo neposredno z bolniki in okuženimi," je izpostavil Srečko Šestan (desno). Foto: zajem zaslona

"Pripravljamo se na oskrbovanje posebnih skupin ljudi, če bo to potrebno"

Šestan je razkril še, kako bo videti delo civilne zaščite ta konec tedna in v prvih dneh novega tedna.

"Kar se tiče našega dela, so aktivni Rdeči križ in seveda vsi štabi, ki opremo delijo ter distribuirajo na prava mesta. Rdeči križ, vemo, pomaga v Beli krajini, Metliki, Črnomlju ter na meji z Italijo, kjer so njihovi prostovoljci oziroma tisti, ki so usposobljeni za bolničarje," je razložil Šestan. V drugem delu pa je dejal, da so vodilne strukture štabov aktivne na vseh področjih, tako države, regij kot občin.

"Mi se pripravljamo na oskrbovanje posebnih skupin ljudi, če bo to potrebno. Občine imajo za to že pripravljene načrte, na ravni države pa bomo pomagali tam, kjer občine tega ne bodo zmogle, tako na področju filantropije, sloge, pomagala pa bo tudi gasilska organizacija, če bo to potrebno, čeprav imajo ti druge naloge," je sklenil Šestan.

Preberite tudi: