Potreben je še večji nadzor nad medom

Za vzpostavitev opraševalcem primernega okolja je treba po mnenju čebelarjev še veliko storiti. Med drugim pozivajo k sajenju medovitih rastlin, vzpostavitvi kmetovanja, prijaznega do opraševalcev, prepovedi pesticidov, ki škodijo opraševalcem, večji podpori raziskavam, nadzoru nad medom in legalizaciji apiterapije.

To je nekaj želja, ki so jih na petkovi konferenci izrazili čebelarji z vsega sveta, danes pa jih je na mednarodni ministrski konferenci na Brdu pri Kranju predstavil Peter Kozmus iz Čebelarske zveze Slovenije in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondie.

V ospredju petkove svetovne čebelarske konference, ki je bila uvod v tridnevno praznovanje svetovnega dneva čebel, 20. maja, je bila ekosistemska storitev čebel in preostalih opraševalcev, to je opraševanje. Ta se spopada z nekaterimi težavami, število opraševalcev se v mnogih državah kritično zmanjšuje, tako je tudi nezadostno opraševanje kmetijskih rastlin.

''Želimo si postavitev standardov tudi za preostale čebelje pridelke''

Glavni razlogi za izginjanje opraševalcev so urbanizacija (čebelarje sicer veseli, da je vse več mest, kjer se razvija čebelarstvo), podnebne spremembe, intenzivno kmetijstvo, ki je vse bolj prisotno po svetu, pesticidi in globalizacija, ki na daljše razdalje prenaša nekatere bolezni in škodljivce.

"Želimo si, da bi bilo v intenzivnem kmetijstvu manj pesticidov, da bi bilo v okolju vse več rastlin, ki bi opraševalcem zagotavljale primerno hrano, več primernih mest za gnezdenje in da bi bilo v urbanih območjih čim več medovitih rastlin, na katerih bi lahko opraševalci našli svoj vir hrane," je poudaril Kozmus.

Tako si želijo, da bi se prepovedalo vse pesticide, ki negativno vplivajo na opraševalce, in da bi se v večjem obsegu sadile rastline različnih vrst, da bi bilo več sonaravnega zatiranja škodljivcev in plevelov.

Poleg tega si želijo večjo podporo raziskavam za karakterizacijo čebeljih pridelkov, postavitev več standardov za preostale čebelje pridelke, podporo raziskav o uporabi čebeljih pridelkov v zdravstvene namene in legalizacijo apiterapije.

Pogoji za čebelarjenje niso dobri

Hkrati si želijo, da bi se določile mejne vrednosti za ostanke, za vosek in propolis, stalno dopolnjevanje podatkovnih zbirk o sestavi pristnega medu, pretočnost podatkov med posameznimi zbirkami, identifikacijo glavnih virov potvorb, povečanje nadzora nad medom in določitev standardov pristnosti drugih čebeljih pridelkov.

Pomemben pa je tudi prenos znanja. Želijo, da bi bilo tega več na mednarodni ravni ter da bi se povečalo število raziskovalnih in izobraževalnih projektov v čebelarstvu.

Kozmus je ob tem orisal stanje v Sloveniji. Ob približno dveh milijonih prebivalcev je v državi 11 tisoč čebelarjev, ki čebelarijo v 12 tisoč čebelnjakih, skupaj je v Sloveniji 180 tisoč čebeljih družin.

Pogoji za čebelarjenje po njegovem mnenju niso zelo dobri, povprečen čebelar lahko pridela 15 kilogramov medu na panj, skupaj ga pridelajo približno 2.600 ton. "Veseli nas, da naši kupci zaupajo čebelarjem, ti kar 80 odstotkov medu prodajo na svojem pragu," je dejal.

Slovenci ponosni na svojo medonosno čebelo

Slovenski čebelarji so po njegovih besedah ponosni tudi na to, da je v Sloveniji samo ena medonosna čebela, to je kranjska sivka, in da je ta zaščitena z zakonom. Kranjska sivka je tudi druga najbolj razširjena vrsta na svetu in velja za najbolj mirno, je še pojasnil Kozmus.

Mednarodna ministrska konferenca se bo sicer sklenila popoldne z govorom generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) Joseja Graziana da Silve in s sprejemom deklaracije.

Tridnevno praznovanje svetovnega dneva pa se bo končalo v nedeljo z osrednjo slovesnostjo pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.

Miro Cerar je ob srečanju dejal, da še zdavnaj niso dosegli to, kar si želijo. " Vsi, ki smo danes v tem prostoru se bomo morali v prihodnjih letih pošteno truditi, da bomo z zakonodajnimi, izvršnimi, strokovnimi in ostalimi aktivnostmi poskrbeli, da bo okolje za čebele ostalo zdravo," je poudaril.