Iz prodaje umaknili štiri vzorce cvetličnega medu

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla poseben nadzor nad prisotnostjo potvorb medu na slovenskem trgu. Od skupno 18 vzorcev medu je bilo 14 vzorcev skladnih po vseh analiziranih parametrih, štirje vzorci pa so bili neskladni in so jih že umaknili iz prodaje.

Deset vzorcev so za analizo odvzeli v različnih trgovinah, štiri v primarni proizvodnji, dva v proizvodnji pekovskih izdelkov in dva v obratih za pakiranje medu. Foto: Getty Images

Uprava je v okviru nadzora, ki ga je izvedla na podlagi iniciative Europola Opson, marca odvzela 18 vzorcev medu.

Kot so pojasnili na upravi, je bilo 13 vzorcev deklariranih kot cvetlični med, štirje kot gozdni med, eden pa kot akacijev med. Analiza vzorcev, ki je bila izvedena v Nemčiji, je pokazala, da pri 14 analiziranih vzorcih medu ni bilo odstopanja od predpisanih vrednosti sestavin in so bili ocenjeni kot skladni.

Prepovedali promet z okoli 200 kilogrami medu

Pri štirih vzorcih pa so analize pokazale višjo vsebnost snovi od predpisane vrednosti. Ti vzorci so bili ocenjeni kot neskladni.

Za izdelke, ki niso skladni s predpisanimi zahtevami, so inšpektorji zavezancem prepovedali prodajo, gre za 198 kilogramov medu. Dodatnih 19 kilogramov so začasno umaknili iz trga, ker čakajo dodatne preiskave, so dodali.