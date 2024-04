Postanite strokovnjak na področju tehnologij blockchain in WEB3

V sodobnem času tehnologija veriženja blokov , ki ji izvorno pravimo tudi blockchain, in tehnologije WEB3 predstavljajo eno najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij vse od iznajdbe spleta. Tehnologije, ki so po mnenju številnih strokovnjakov prinesle drugo (tehnologija veriženja blokov) in tretjo (WEB3) revolucijo interneta, že zdaj korenito spreminjajo sklepanje poslov in delovanje številnih podjetij ter institucij – od tehnološkega in javnega sektorja, financ ter bančništva do startupov in podjetništva.

Zato je še kako pomembno, da posamezniki, ki bodo ali že delujejo na teh področjih, obvladajo vse kompetence, ki jim bodo omogočile izstopanje na trgu dela ter jim hkrati odprle vrata v svet naprednih tehnologij in digitalne transformacije.

Poglobljeno znanje in razumevanje teh revolucionarnih tehnologij lahko dobite na novem dvoletnem magistrskem programu Management veriženja blokov in tehnologij WEB3 na GEA Collegeu. Edini magistrski program te vrste združuje ključna področja ekonomije, prava in informatike, osredotoča pa se na praktično uporabo tehnologij blockchain in WEB3.

Kaj je tehnologija veriženja blokov oziroma blockchain?

Tehnologija veriženja blokov se je razvila s prodorom bitcoina, prve spletne valute na trgu, ki je s svojim prihodom prevetrila obstoječi način investiranja in tudi razmišljanja o denarju. Temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. Prednost tehnologije veriženja blokov je, da omogoča varnejše transakcije, saj ne le, da te ostanejo zapisane in jih je skoraj nemogoče spreminjati, ampak se tudi informacije o vseh transakcijah hranijo pri vseh uporabnikih, kar pomeni, da sistem takoj zazna vsiljivca.

WEB3 v povezavi s tehnologijo veriženja blokov

S tehnologijo veriženja blokov so povezane tudi tehnologije WEB3, ki so se pojavile z najnovejšo različico interneta – WEB3. Ta temelji na tehnologiji veriženja blokov in jo uporabniki skupno nadzorujejo. To pomeni, da v novi dobi interneta uporabo in dostop nadzirajo omrežja, ki jih vodi skupnost, in ne centralizirani model, v katerem jih vodi le peščica korporacij, kot je to značilno za WEB2. Najnovejša različica interneta prinaša tudi nove vrste tehnologij, med katere med drugim sodijo tudi pametne pogodbe, digitalna sredstva in žetoni.

Široka uporaba znanja – od bančništva do podjetništva

Po tehnologiji veriženja blokov in tehnologijah WEB3 v današnjem času posega vse več podjetij in institucij, zato so zaposlitvene možnosti izjemno široke. V finančnem sektorju in bančništvu tovrstne strokovnjake potrebujejo za vpeljavo novosti ter razvoj in implementacijo blockchain rešitev za povečanje varnosti, transparentnosti in učinkovitosti finančnih transakcij. Prav tako za izboljšanje transparentnosti, učinkovitosti ter zaupanja v javne storitve in nevladne organizacije blockchain rešitve implementirajo v javnem sektorju. Diplomanti se bodo lahko s pridobljenim znanjem podali tudi v podjetništvo in uporabili inovativne pristope ter tehnološke rešitve za zagon in razvoj novih podjetij, ki temeljijo na blockchainu in WEB3.

Priložnosti tudi v tehnološkem sektorju in raziskovalnih institucijah

Znanje s področja veriženja blokov in tehnologij WEB3 je pomembno tudi v tehnološkem sektorju, kjer strokovnjaki razvijajo in uvajajo rešitve blockchain in WEB3, delujejo kot povezava med tehničnimi ekipami in poslovnimi odločevalci ter vodijo razvoj novih tehnoloških produktov in storitev. Diplomanti bodo imeli priložnost tudi nadaljevati akademsko pot ali delovati v raziskovalnih institucijah, kjer bodo lahko prispevali k nadaljnjemu razvoju in razumevanju tehnologij blockchain, za katere je vsak dan bolj jasno, da so neizogibne za prihodnost.

Vstopite v prihodnost poslovanja!

Če želite postati vizionar v digitalni transformaciji, oblikovati prelomne poslovne modele za globalno tržišče, voditi inovacije in prispevati k trajnostnemu razvoju, se morate za to opremiti z veščinami, ki so potrebne za uspeh v digitalno usmerjenem poslovnem svetu.

Vse te kompetence lahko dobite na novem dvoletnem magistrskem programu Management veriženja blokov in tehnologij WEB3 na GEA Collegeu.

Praksa je pomemben del študijskega programa

Program ponuja celostno razumevanje, kako discipline medsebojno delujejo in se dopolnjujejo. Osredotoča se na najnovejše trende in tehnologije ter ponuja interdisciplinarno znanje, ki bo diplomantom omogočilo celovit pogled na tehnološke in poslovne izzive ter razvoj novih rešitev.

Poleg teoretičnih osnov bodo skozi študije primerov, projekte in sodelovanje z industrijo študenti razvijali tudi praktične veščine, kar jim bo omogočilo, da že med študijem pridobijo dragocene izkušnje.

Zakaj študirati management veriženja blokov in tehnologij WEB3?

Kot pravi prof. dr. Vito Bobek, vodja študijskega programa Management veriženja blokov in tehnologij WEB3, je vpis na magistrski program priložnost za nadgradnjo znanja in pridobitev kompetenc, ki so ključne za uspeh v sodobnem poslovnem okolju. "Bodite del prihodnosti, ki jo oblikujejo umetna inteligenca, strojni jezik, strojni vid, robotika in uporaba velikih jezikovnih modelov, kot so ChatGPT, Gemini, Copilot, Poe in Perplexity."

"Blockchain in tehnologija WEB3 ne bo nadomestila vodij in zaposlenih, bodo pa vodje in zaposleni, ki uporabljajo tehnologije WEB3 in blockchain, nadomestili tiste, ki jih ne."

Prijavite se na dvoletni magistrski program Management veriženja blokov in tehnologij WEB3 ter postanite del nove generacije voditeljev, opremljenih za spopadanje z izzivi, in tako izkoristite priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba. Več informacij o prijavnih rokih in drugih informacijah o študiju najdete tudi na tej povezavi.

