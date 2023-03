Poslikane športne copate − subkultura, ki je k nam pljusknila iz ZDA

Ljubitelji ulične mode − gre za poslikavo športnih copat − so v soboto organizirali prvo tekmovanje na svetu v poslikavah. Prijavljeni so morali športne copate preobleči v motive Postojnske jame. Gre tudi za zelo donosen posel, saj lahko mladi s svojim ustvarjanjem služijo na tisoče evrov.

Tekmovanja so se udeležili štiri dekleta in dva fanta. Vsi so imeli na voljo enake pripomočke in šest ur časa, da poslikajo športne copate. "Med motivi so se znašli človeška ribica, Postojnska jama, detajli iz Postojnske jame, osvetlitve, kristali, Predjamski grad," našteva organizator tekmovanja Ilija Gjorgiev.

Gre za prvo takšno tekmovanje pri nas in, po besedah organizatorjev, celo na svetu. Niko Gustin, soorganizator, pravi: "Takšno tekmovanje še ne obstaja na svetu in v njem vidimo potencial." A to je, po njegovih besedah, šele začetek. "Tudi Postojnska jama je edinstvena na svetu, tako da je cilj za prihodnje leto, če se bo le dalo, da tekmovanje preselimo tja.

Odjemalci poslikanih športnih copat tudi iz tujine

Edinstvene so tudi poslikave enega najuspešnejših mladih risarjev športnih copat pri nas. Tai, ki se ukvarja s poslikavo športnih copat, je povedal: "Delal sem tudi že z igralci iz NBA in nekaterimi pevci. Na začetku sem stike navezoval sam, zdaj pa imam že več sledilcev. Upam, da bodo pogosteje oni pisali meni."

Na Instagramu 16-letnemu Taiu sledi več kot 60 tisoč uporabnikov, s svojim hobijem pa že precej zasluži.

Tudi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame, je domov odšel v novih, poslikanih športnih copatih. "To se mi zdi pri mladosti navdihujoče. Pustiti jim moraš, da svojo kreativnost izrazijo, da jo živijo, in jih k temu spodbujati. Potem dobiš take fantastične izdelke."

Zmagovalec tekmovanja je Žiga, ki je športne copate okrasil s svetlimi barvami, znak izdelovalca pa spremenil v človeško ribico.