Kako izbrati prave športne copate za otroka?

Naši najmlajši so že dodobra zakorakali v novo šolsko leto, s čimer je nastopil tudi čas za nove dejavnosti in aktivnosti. K pravilnemu gibanju ogromno prispevajo tudi kakovostne otroške superge. Preverite, zakaj so ustrezni športni copati tako pomembni in kako lahko tudi sami izberete najboljše za svojega otroka.

Zakaj so kakovostni športni copati pomembni?

Marsikdo bi rekel, da otrok superge hitro preraste, zato kupovanje kakovostnih ni smiselno. A ravno poceni superge lahko povzročijo nepravilen razvoj. Neustrezna obutev je eden izmed glavnih vzrokov za nepravilen razvoj stopal, ki lahko privede do nepravilne drže, nepravilnega razvoja nog ter raznih ortopedskih težav. Že res, da otroci obutev hitro prerastejo, a že nekaj mesecev v neustrezni obutvi lahko otrokovemu razvoju močno škoduje.

Poleg tega pa kakovostni športni copati otroka ščitijo pred poškodbami. Preprečujejo drsenje, stabilizirajo gleženj ter tako omogočajo otroku varnejše gibanje.

Kaj upoštevati pri izbiri športnih copat?

Ko se odločamo za otroško obutev, je dobro upoštevati nekaj dejavnikov.

Teren

V grobem so otroški športni copati razdeljeni na tiste, ki so namenjeni dvoranskemu športu, in tiste, ki so primerni za zunanje aktivnosti. V večini dvoran je iz higienskih razlogov prepovedano nositi copate, ki se nosijo tudi na prostem. Tudi sama obutev je izdelana drugače, kadar je namenjena dvoranskim ali zunanjim površinam. Največja razlika je v podplatu: v supergah, primernih za uporabo na prostem, lahko otroku v dvorani drsi in obratno. Najbolje je, da ima otrok ene superge za zunanjo uporabo in ene za dvoransko; tako bo njegovo gibanje najbolj varno in optimalno.

Seveda pa obstajajo razlike med športnimi copati za različne oblike športa.

Stabilnost

Eden najpomembnejših dejavnikov je, da obutev otroku zagotavlja stabilnost. Tako se bo lahko gibal varno, brez tveganja za poškodbe. Hkrati pa obutev ne sme biti pretrda, saj bi tako lahko ovirala razvoj stopala.

Material in udobje

Otroške superge naj bodo iz materiala, v katerem bo noga čim bolj dihala. Poleg tega naj bo obutev otroku udobna. Najbolje je, da se po nove superge odpravite skupaj z otrokom, da jih bo lahko tudi obul in vam takoj povedal, kako se v njih počuti.

Velikost

Če je superga prevelika, je otrokova noga nestabilna, tveganje za nastanek poškodb pa večje. Če je superga premajhna, lahko pride do nepravilnega razvoja stopala. Obutev otroka ne sme tiščati, hkrati pa mu noga v njej ne sme »plesati«.

Kako otroške superge vzdrževati?

Življenjska doba obutve je v veliki meri odvisna tudi od tega, kako jo boste vzdrževali. V supergah se noga zaradi različnih aktivnosti veliko poti, zato lahko uporabite temu namenjene dezodorante, ki odstranjujejo neprijetne vonjave in preženejo bakterije.

Priporočljivo je tudi, da obutev po uporabi dobro posušite in prezračite. Pri obutvi z vložki slednje izvlecite in jih posušite. Če ima otrok dva para superg, je najbolje, da ju nosi izmenično, medtem, ko se drug par zrači in suši. Med sušenjem naj obutev ne bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi, prav tako pa vam odsvetujemo postavitev obutve v neposredno bližino grelnih teles. V superge, ki so močno premočene, lahko za hitrejše sušenje položite nekaj časopisnega papirja.

Pri čiščenju obutve najprej odstranimo vezalke. Morebitne madeže na supergah lahko odstranimo kar z navadno vodo in krpo, lahko pa uporabimo tudi krtačko. Ta ne sme biti pregroba, da obutve ne poškodujemo. Tudi notranjost čevljev lahko očistimo z običajno krpo ali zelo mehko krtačko.

Ob pravilnem vzdrževanju obutve jo boste lahko uporabljali več let – tudi če jo otrok prerase, lahko superge komu podarite ali prodate. Seveda pa obutve ne uporabljajte, ko ni več uporabna, saj lahko s tem tvegate nastanek različnih poškodb. Ko je podplat že tako obrabljen, da drsi, ali pa je obutev kje strgana, je čas za menjavo.

Kje najti kakovostne in poceni superge?

Na prvem mestu je seveda kakovost same obutve, a naj vam zaupamo, da so tudi kakovostni športni copati vse dostopnejši.

Na prvem mestu je seveda kakovost same obutve, a naj vam zaupamo, da so tudi kakovostni športni copati vse dostopnejši.

