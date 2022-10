Težko pričakovani copati zavzeli tudi naše ulice

Udarne copate adidas NMD V3, ki veljajo za najbolj zaželen kos po številnih svetovnih modnih središčih, je že moč videti na naših ulicah. Futurističen model, ki je ob prihodu na trg spremenil naš pogled na modne športne copate, se letošnjo jesen vrača v prenovljeni silhueti. Zaradi vpadljive podobe in tehnične izpopolnjenosti so copati adidas NMD eden najbolj iskanih in zaželenih modelov zadnjih let, tudi letošnja verzija pa se svoji tradiciji ne bo izneverila. Palec gor! Opazili smo, da jih nosi že kar nekaj Slovencev, ki pri njih najbolj cenijo udobje in vsestranskost.

Futuristični model adidas NMD V3 se letošnjo jesen vrača v prenovljeni silhueti. NMD V3 združuje ikonični dizajn preteklosti in vizijo prihodnosti, za resnično izviren videz. Foto: adidas

Športne copate adidas je moč najti v številnih slovenskih omarah s čevlji, na ulicah ... Razlogov za to je mnogo, v prvi vrsti pa jih imamo radi, ker združujejo športni in modni vidik, kakovostne vrhnje materiale in odlično blaženje. adidas NMD V3 ohranja kultni dizajn iz preteklosti, hkrati pa z uporabo recikliranih materialov in progresivno barvno paleto drzno oriše prihodnost. Z izvirno in ustvarjalno jesensko kolekcijo adidas obuja duh modernih nomadov, ki bo po pandemičnem zatišju ponovno zavladal mestnim ulicam.

Znamka, ki kroji trende športne obutve za na ulico

Blagovna znamka adidas Originals je bila ustanovljena leta 2001, vse od takrat pa kot pionirska blagovna znamka kroji trende športne obutve za na ulico. Svojo zapuščino razvija na temeljih bogatega adidasovega arhiva, hkrati pa je zavezana k inovacijam izdelkov ter upoštevanju ustvarjalnosti in poguma, ki ju skozi prizmo sodobne mladinske kulture najdemo na igriščih ter drugih športnih prizoriščih.

Ekstravagantni model NMD, ki ga je adidas Originals namenil raziskovalcem mestnih kotičkov, je bil prvič predstavljen leta 2015. Danes, sedem let kasneje, z novo različico ikoničnega copata pozdravlja Generacijo Z – upornike in avanturiste, ki s svojo neodvisnostjo vladajo mestnim ulicam ter ustvarjajo drzno prihodnost.

NMD V3 je ustvarjen za življenje v gibanju. Foto: adidas

Copati z dizajnom in materiali odražajo adidasov sodobni pristop k oblikovanju, čepki za vmesni podplat in opetnik pa poustvarjajo adidasov slog iz preteklosti.

Zmogljiv copat za dinamičen življenjski stil

Tudi letošnji copati NMD V3 so namenjeni privržencem ulične mode, ki so neprestano vpeti v urbano življenje in raziskujejo mestno dogajanje. Slednjim so adidasovi oblikovalci želeli ponuditi copat, ki bo zmogljiv za dinamičen življenjski slog, hkrati pa stilsko dovršen. In to jim je še kako dobro uspelo.

Model, ki je bil ustvarjen za življenje v gibanju, saj vsebuje pomembne elemente tekaških copat, tudi z novo različico spodbuja dinamičnost. Gre za izjemno atraktivne copate, ki so postali zaščitni znak adidasovega uličnega sloga.

Posodobljen podplat se ponaša s peno BOOST, ki zagotavlja udobje na vsakem koraku, s prvotnim modelom pa ga povezujejo še prepoznavni čepki na vmesnem podplatu in opetniku. Pena adidas BOOST zagotavlja neverjetno vrnitev energije in udobje na vsakem koraku, ki vas požene naprej.

Prenovljen mrežast zgornji del s prilagodljivo podporo je izdelan iz preje Parley, ki vsebuje vsaj 50 odstotkov reciklirane plastike iz oceanov in 50 odstotkov recikliranega poliestra. S tem adidas nadaljuje svojo zavezo k zmanjševanju plastičnih odpadkov.

Vsi modeli NMD so opremljeni z revolucionarnima tehnologijama Boost in Primeknit, ki zagotavljata udobje in vzdržljivost. Foto: adidas

Milijon stvari na dnevnem redu? Še en dan v tednu, kajne?

Gledano v celoti, novi copati adidas NMD V3, lahkotne moške ali ženske adidaske za raziskovanja sveta, ponujajo svež pristop h kulturi nošenja modnih copat. Milijon stvari na dnevnem redu? Nič lažjega, še en dan v tednu, kajne. Opravki, dva, trije, še več njih – copati adidas NMD V3 vam bodo pomagali, da vse opravite v popolnem slogu in popolnem udobju. Za to bo poskrbelo blaženje BOOST, ki mestoma spominja na hojo po oblakih. Slog bo nadgradil opazni napis adidas, ki bo pri vsaki modni kombinaciji obkljukal slogovno kljukico.

Raziskovanje ulic v novih NMD-jkah

Prihod novega modela NMD V3, ki med drugim spodbuja tudi izvirnost vsakega posameznika, so na svojih družbenih omrežjih pozdravili tudi slovenski glasbeniki in vplivneži Nika Krmec, Anabel, David Amaro, Gaja Prestor, Lili Čadež ter Nino Miklavec, ki poosebljajo duh sodobnih nomadov in soustvarjajo kulturo mest, v katerih prebivajo. Vsi in vsak na svoj način so z novimi copati "zavladali" ulicam.

Gaja Prestor je v novih NMD-jkah raziskovala nočni utrip našega glavnega mesta: "Vsak vibe mesta in ljudje se popolnoma spremenijo, ko sonce zaide. Vse postane bolj skrivnostno in mamljivo. Kot da je vse mogoče. Obožujem vibe, ki ga nosi Ljubljana ponoči."

Gaja Prestor v progresivni različici NMD V3 . Foto: osebni arhiv Gaje Prestor

Pri novi generaciji copat adidas NMD V3 ji je najbolj všeč oblikovanost podplata. "Res so že na prvi pogled videti popolnoma drugačne in 'šik'. Ko pa jih nosiš, je občutek tak, kot da bi hodil po peni − zelo udoben. Zato nimam težav, če jih nosim ves dan, saj mi je še vedno zelo udobno," pove Gaja Prestor, ki jih najraje nosi za vsakdanje opravke ali pa tudi na druženja s prijatelji in raziskovanje mesta.

Ker imajo že copati sami po sebi bolj športen značaj, jih najraje kombinira na bolj športno navdihnjene "outfite". "Se pa odlično podajo tudi h kakšnim bolj elegantnim kosom, kot so na primer 'oversized' blejzerji ali plašči, ki so hit te jeseni," razloži.

NMD-jke so ustvarjene za neodvisne sodobne nomade, kot je David Amaro. Foto: osebni arhiv Davida Amara

"Preproste. Drzne. Edinstvene."

Tudi Davidu Amaru je pri novi generaciji adidas NMD V3 zelo všeč, da jih lahko kombinira h kateremukoli videzu. "Glede na to, da so moje vsakodnevne obveznosti zelo raznolike, potrebujem obutev, s katero grem lahko v istem dnevu tako na intervju na televizijo, vmes na kak sestanek, zatem na športne dejavnosti in potem, še recimo, na koncert. To mi nove NMD-jke omogočajo. Pa še res imajo hud dizajn in so noro udobne. Preprosto so edinstvene, drzne in lahkotne," pove David Amaro, ki nove copate najraje kombinira s športno uglajenimi oblačili: malo oprijetimi kavbojkami ter adidasovimi 'oversized' puloverji.

Anabel je z novimi NMD-ji zavladala mestnim ulicam. Foto: osebni arhiv Anabele