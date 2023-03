Poslanci Svobode s pomočjo NSi izglasovali novelo zakona o službi v SV

Poslanci koalicijske Svobode so danes s pomočjo opozicijske NSi izglasovali novelo zakona o službi v Slovenski vojski (SV), ki uvaja znižanje izobrazbenih pogojev za zaposlitev v SV pod pogojem, da pripadnik srednješolsko izobrazbo konča na delovnem mestu. Poslanci so novelo izglasovali z 49 glasovi za in petimi glasovi proti.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je med včerajšnjo predstavitvijo novele spomnil, da vojski močno primanjkuje kadra, zato ministrstvo v noveli predlaga, da se izobrazbeni pogoji za zaposlitev v vojski znižajo na osnovno šolo in nedokončano srednjo šolo. Mlade, ki bi se na ta način zaposlili, bi spodbudili da nadaljujejo šolanje in znotraj SV opravijo ustrezna usposabljanja.

Poslanka Svobode Andreja Rajbenšu je v predstavitvi stališč poslanske skupine dejala, da novela v svojih rešitvah ni revolucionarna, saj bo vojski omogočila, da pripadnike usmeri v izobraževanje za poklice, ki jih v vojski primanjkuje. Napovedala je podporo zakonu.

SDS zakonu ne nasprotuje, a opozarja na pomanjkljivosti

Anton Šturbej je v imenu poslanske skupine SDS napovedal, da zakonu ne bodo nasprotovali, ob tem pa opozoril, da bi moral bolj natančno opredeliti delovni čas v SV in na obrambnem ministrstvu v primeru povišane pripravljenosti, češ da raziskave kažejo, da delo v nočnem času in neurejenih časovnih presledkih neugodno vpliva na zdravje zaposlenih.

Janez Žakelj iz poslanske skupine NSi je dejal, da je najboljši promotor zaposlitve v SV zadovoljen vojak, za kar so pomembni dobri medosebni odnosi v vojaških enotah, krepitev ekipnega duha pa je odgovornost častnikov in podčastnikov. V NSi bi po njegovih besedah večji poudarek namenili tudi promociji poklica in večji predvidljivosti kariernega razvoja vojaka. Z nižanjem vstopnih kriterijev po njegovih besedah pada raven znanja in kompetenc pripadnikov SV, zato so do zakona zadržani, a ga bodo vseeno podprli, je dodal.

Poslanec SD Damjan Zrim je poudaril, da morajo pripadniki SV vsak dan ravnati premišljeno in preudarno, česar se lahko naučijo le skozi izobrazbo. Kot primer je navedel koncept kulturnega relativizma, ki ga pridobijo v okviru pouka sociologije v srednji šoli. Glede novele zakona imajo v SD pomisleke tudi, ker ni jasno, ali bodo pripadniki vključeni v javni ali zasebni srednješolski program izobraževanja.

Miha Kordiš je v predstavitvi stališča poslanske skupine Levice dejal, da so številke o kadrovskem pomanjkanju v vojski izmišljene. V SV bolj kot vojakov manjka domišljen koncept, kako braniti domovino, je dejal. Teh 20 tisoč državljanov, ki ima le nedokončano osnovno šolo, bi po njegovih besedah bolj potrebovalo pomoč in roko države, namesto tega pa jim ponujajo puško in maskirno uniformo. Takšni politiki v Levici absolutno nasprotujejo, je dejal.