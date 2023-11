Poskus ropa v središču Ljubljane: oškodovancu sta grozila in ga poškodovala

V soboto okoli 3. ure so ljubljanske policisti obvestili o poskusu ropa v središču mesta, kjer sta dva osumljenca pristopila do oškodovanca in od njega zahtevala cigarete. Ker je ta zahtevo zavrnil, sta mu začela groziti z nevarnimi predmeti in ga lažje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.