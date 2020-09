Popravljanje blamaže ob pokojninah na Šarčev rojstni dan

Poslanci danes razpravljajo, kako bodo popravili prav posebno povišanje pokojnin iz časov prejšnje koalicije. Po velikih polemikah je manjšinska koalicija Marjana Šarca s pomočjo poslancev SNS lani decembra izglasovala, da se bodo pokojnine decembra povišale za 6,5 evra in ne za dva odstotka, a to so storili tako, da se pokojnina nikomur ne bi povišala niti za cent.

Da se bodo pokojnine vsem upokojencem povišale za nič, je decembra po vetu državnega sveta odločilo 49 poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS in narodnosti. Poslanci SDS, NSi in Levice so se vzdržali ali niso glasovali. Uradni cilj strank prejšnje vladne koalicije je bil, da bi vsak upokojenec po uskladitvi decembra dobil 6,5 evra več. Na letni ravni bi to pomenilo okoli 50 milijonov evrov več za pokojninsko blagajno. Napako pa so naredili pri pogoju, ki so ga določili, da bi takšno povišanje upokojencem letos konec leta tudi pripadlo.

Upokojenci kot žrtev optimizma

Šarčeva vlada je predlagala, da bi se pokojnine upokojencem za dva odstotka povišale le, če bi bila gospodarska rast v letu 2019 vsaj triodstotna. Ko so to predlagali, so napovedi tudi kazale, da bo to doseženo. Koalicijski poslanci pa so, ker je pozneje pokazalo, da ta pogoj ne bo izpolnjen in da bo rast le 2,8-odstotna, ta pogoj za vsak slučaj znižali na 2,5 odstotka. Odločili pa so še, da bo povišanje v enakih zneskih, kar je sprožilo veliko polemik celo v vladnih strankah. Največ pomislekov je imel DeSUS. A sčasoma se je pokazalo, da največji problem ni način delitve, ker je obveljalo, da je sploh ne bo.

Statistiki so namreč ugotovili, da je bilo lansko zadnje tromesečje zelo slabo in da niti pogoja 2,5 odstotka rasti na letni ravni država ni dosegla. Rast je bila na koncu le 2,4-odstotna. O uskladitvi, da upokojenci ne dobijo čisto nič, je državni zbor lani odločal na dan, ko je imel takratni premier Marjan Šarec rojstni dan in vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je, ko je pojasnjeval, zakaj bo DeSUS le glasoval za povišanje v enakih zneskih, ki bo enako ničli, dejal celo: “Glede na to, da imamo danes slavljenca, pa bi gospodu predsedniku še čestital za rojstni dan.”

Že takrat so se v koaliciji, tudi na zahtevo DeSUS, dogovarjali, da bodo povišanje v enakih zneskih letos še popravili v običajno povišanje v enakem odstotku za vse, da dolgoročno ne bi rušili razmerij med višinami pokojnin, ki bi moralo odražati vplačano med delovno dobo. Argument z levega dela prejšnje vladne koalicije za enake zneske je bil, da staneta kruh in mleko enako za Kučana, ki dobi 80 odstotkov plače predsednika republike, ali za najslabše plačane upokojence.

Na Kučana to ne vpliva

Na višino Kučanove pokojnine usklajevanje sicer ne vpliva, le nekoliko mu, če se pokojnine dvignejo, poviša del iz ZPIZ in zmanjša del, ki mu ga kot doplačilo nakažejo iz predsedniške palače.

Pred poslanci bodo danes zdaj popravki, ki jih je predlagal državni svet, po katerih bi se pokojnine namesto v enaki vsoti 6,5 evra za vse povišale za dva odstotka, da ne bi rušili razmerij med višino pokojnin, iz besedila pa je na predlog DeSUS črtan pogoj, kakšna rast BDP mora biti dosežena. Če bo šlo za usklajevanje z rastjo, bi se morale, ker je letos upad, pokojnine prihodnji december celo znižati. In to krepko. Poslanske skupine so o doslej precej ponesrečenem uzakonjanju usklajevanja pokojnin napovedale kar štiri ure razprav.

Po teh razpravah bodo poslanci o tem, da se z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin pokojnine letos pokojnine decembra povišajo v vsakem primeru, tudi če lani ne bi bilo rasti, glasovali prihodnji teden v torek.