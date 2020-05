Popoln preobrat: Parlamentarno preiskavo "mask" je zahtevala koalicija

Potem ko je opozicija napovedovala ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora, ki bi pregledala posle dobav zaščitne opreme v epidemiji koronavirusa, so ustanovitev preiskovalne komisije zdaj zares zahtevale koalicijske stranke SDS, SMC, DeSUS in NSi. Zahtevo za preiskavo so uradno vložile nekaj po poldnevu. Preiskovali bodo dogajanje v času od 1. februarja do 30. aprila letos.

Predstavniki koalicijskih strank bodo ob 16. uri predstavili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije koronavirusa za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

Zahtevo za parlamentarno preiskavo so sicer napovedali tudi v opoziciji, ampak jih je koalicija danes prehitela.

Cilji koalicijske preiskave bodo, kot so zapisali v zahtevi, da se:

1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za stanje, gospodarnost in pravočasnost nabav in naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne 12. 3. 2020;

2. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupravičeno opuščeni v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne 12. 3. 2020, zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU na sploh in posebej tistih, ki so sosede žariščne evropske države Italije;

3. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij o stanju v ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19;

4. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z vidika njihovega praktičnega ukrepanja, v primerjavi z ukrepi drugih držav EU;

5. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z nabavami zaščitne opreme na območju Republike Slovenije za nabave zaščitne in kritične medicinske opreme, ki je bila nabavljena za potrebe učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Vso zahtevo za parlamentarno preiskavo si lahko preberete tukaj.