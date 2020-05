Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v DZ vložile svojo zahtevo za odreditev preiskovalne komisije DZ o nabavi zaščitne opreme. Kot so povedali v odzivu na že vloženo koalicijsko zahtevo za preiskovalno komisijo, ne morejo sprejeti, da koalicija nadzira samo sebe, piše STA. Koalicija medtem v preiskavo nabav vabi opozicijo.

Na predlog koalicije se je na Twitterju odzval predsednik LMŠ Marjan Šarec. "Predlog za ustanovitev preiskovalne komisije s strani SDS in partnerjev je manever, kako preusmerjati pozornost s svojih ravnanj. Po domače povedano, lisica bi preiskovala, koliko kokoši je izginilo," je zapisal.

Zahtevo za parlamentarno preiskavo na temo nabav opreme so sicer v opoziciji napovedali že 14. aprila, a jih je koalicija prehitela. Danes pa so vendarle vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri naročanju, nakupih, dobavah, donacijah oziroma sklepanju drugih pripadajočih pravnih poslov ter hrambi in razdeljevanju zaščitne in druge opreme ali pripomočkov, potrebnih oziroma namenjenih preprečitvi širjenja ali zdravljenju nalezljive bolezni covid-19, piše STA.

"Sum nepravilne, nestrokovne in nepregledne porabe javnih sredstev"

Kot je še razvidno s spletne strani DZ, so zahtevo vložili zaradi suma nepravilne, nestrokovne in nepregledne porabe javnih sredstev v obdobju od nastopa vlade Janeza Janše in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje, blagovne rezerve, integriteto in preprečevanje korupcije ter ravnanje nosilcev javnih funkcij z javnofinančnimi sredstvi, še piše STA.

Vso zahtevo za parlamentarno preiskavo si lahko preberete tukaj.

Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi so sicer prehitele opozicijo in že prej vložile zahtevo za parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje epidemiji bolezni covid-19 za obdobje od 1. februarja do 30. aprila. Več v spodnjem članku.

"Čakali smo, a besedila koalicije za pobudo ni bilo"

Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi medtem vabijo opozicijo, naj se jim pridruži v zahtevi za parlamentarno preiskavo, piše STA.

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je v izjavi v DZ dejala, da so že v ponedeljek jasno napovedali, da bodo dali podpise pod takšno zahtevo. "Opozicija že 14 dni napoveduje to komisijo, v SMC pa smo mnenja, da je to treba opraviti čim prej, in ne bomo več čakali," je pojasnila.

Podobno je povedal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. "Že nekaj dni sporočamo, da bomo dali podpise pod zahtevo za takšno komisijo. Čakali smo, a besedila koalicije za pobudo ni bilo," je dejal. "Skrajni čas je, da se razprava o nabavah opreme preseli v DZ," je k sodelovanju povabil kolege iz opozicije, piše STA.

Po mnenju vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca pa je parlamentarna komisija orodje DZ, v kateri lahko sodelujejo vsi poslanci. "Pomembno je, da komisija opravi svoje delo kakovostno in da sprejme ustrezne sklepe," je poudaril in tudi on v preiskavo povabil kolege iz opozicijskih poslanskih skupin.

"Želim, da se na mizo dajo vsi argumenti in dejstva"

Janja Sluga je pojasnila, da v SMC podpirajo preiskavo, ker želijo, da "deležniki dobijo priložnost, da argumentirajo in dokažejo svoje delovanje pri nabavah. Želim, da se na mizo dajo vsi argumenti in dejstva, da se v tej stvari pride resnici do dna in da se našega ministra opere suma", še piše STA.

Horvat je spomnil, da naj bi poročilo o očitkih, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti in zlorabe v zvezi z nabavami opreme, danes obravnavala vlada in ga po pričakovanjih sprejela. "Poročilo bo dragocen dokument pri delovanju te preiskovalne komisije," je menil. (STA)