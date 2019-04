Ponoči se bo ohladilo, konec tedna bo deževen #video

Poleg občasnih padavin lahko danes kraji v Prekmurju pričakujejo še severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka burja. "V noči iz četrtka na petek bo Slovenijo zajel dotok hladnega zraka, meja sneženja se bo spustila do 600 metrov nadmorske višine, v južni Sloveniji lahko tudi nižje," pojasnjuje Velkavrh. Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale do okoli deset stopinj Celzija, na Primorskem do 14.

Jutri le do devet stopinj Celzija, topleje bo na Obali

"Jutri bo na Primorskem in in v severni Sloveniji večinoma suho. Drugod po državi bo oblačno in lahko zapade še kakšna kaplja dežja," razlaga meteorolog in dodaja, da bo ponekod še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do devet stopinj Celzija, na Primorskem bo za nekaj stopinj topleje. Živo srebro se bo čez dan dvignilo do 14 stopinj Celzija.

Vikend nič boljši

Sobota in nedelja bosta še vedno v znamenju oblakov, ponekod na Primorskem se bo lahko prikradel še kakšen sončni žarek. "Kraje v notranjosti države lahko v soboto preseneti tudi dež, ki pa ne bo obilen," pravi Velkavrh.

Pričakujemo lahko, da se bodo sobotne temperature gibale med jutranjimi štirimi in popoldanskimi devetimi stopinjami Celzija. V nedeljo bo zaradi dotoka hladnega zraka nekoliko hladneje. V jutranjih urah bo okoli tri stopinje Celzija, čez dan pa okoli devet.