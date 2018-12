Ponoči obsežen požar v Sparovem distribucijskem centru na Letališki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je razvidno s spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je zagorelo danes ob 2.27. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so bili na kraju dogodka ob 2.39.

Na mesto požara se je sprva odpravilo 15 gasilcev, a so zaradi razsežnosti požara zaprosili za dodatno pomoč, je za 24ur povedal vodja intervencije Klemen Zupančič. Požar je skupno gasilo 76 gasilcev z 21 vozili. V intervenciji je sodelovalo tudi šest prostovoljnih gasilskih društev.

"V delu, kjer je nekakšna kurilnica, je bil ogenj že močno razvit. Zaprli smo plin in izklopili elektriko. Ogenj je zajel tudi hladilnico in ostrešje," je še razložil Zupančič in dodal, da bo škoda najverjetneje precejšnja.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so na kraju požara ponoči posredovali tudi policisti, ki so kraj zavarovali.

Gasilcem je v jutranjih urah uspelo požar lokalizirati in tudi pogasiti, trenutno na kraju še potekajo določene aktivnosti, kot je črpanje vode.

Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, predvidoma pa v dopoldanskih urah, bodo kriminalisti PU Ljubljana pričeli z ogledom.

Po prvih zbranih ugotovitvah je zagorelo v termo centrali pekarne, v prostoru velikosti 3 krat 10 metrov, višine 15 metrov, ki je tudi pogorel. V dogodku ni bil poškodovan nihče.