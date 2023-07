Po državi nastajajo nevihte. Kaj prinaša noč?

Po podatkih agencije za okolje (Arso) po nekajurnem zatišju na skrajnem jugu in skrajnem severu države nastajajo nove krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v prihodnjih urah razširile nad večji del Slovenije.

V noči na sredo bo pred nami vremensko nekoliko bolj miren dan.

V zadnjih 24 urah je bilo nad območjem Slovenije vremensko dogajanje izjemno burno. Čez državo je od zahoda potovalo več super celičnih neviht in kasneje tudi nevihtnih linij, skupno kar šest. Sledi še zadnje dejanje vremenske epizode, in sicer prehod hladne fronte, poroča Meteoinfo.

Padavine se bodo v drugem delu noči umikale proti jugu, jutri dopoldne bodo povsod ponehale. Popoldne bo mogoča še kakšna ploha ali nevihta.

Nekoliko hladneje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Ponekod mogoče hudourniške poplave

Arso opozarja, da je v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda, opozarjajo. Zaradi velike predhodne vodnatosti bodo najmočneje narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v severni, severovzhodni in tudi osrednji Sloveniji. Na teh območjih so mogoče hudourniške poplave, še opozarja Arso.

Foto: Arso