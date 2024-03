Banke in zavarovalnice vas ne bodo smele več tega spraševati

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo zakona o pravici do pozabe. Ta pravica bo ljudem, ki so preboleli raka, omogočila, da jim pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in podobnih produktov ne bo več treba dajati informacij o svoji pretekli bolezni, je po seji vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

"Osebe, ki so kadarkoli prebolele raka, bodo imele do kreditnih in zavarovalniških produktov enak dostop kot vsi ostali," je ministrica povedala na novinarski konferenci po seji. "Za tiste, ki so kot otroci, mladostniki ali mlajši odrasli zboleli za rakom, po sprejetju tega zakona pretekla bolezen ne bo več ovira za sklenitev življenjskega zavarovanja ali stanovanjskega posojila," je ponazorila.

Ministrstvi za finance in za zdravje bosta morali glede na današnjo odločitev vlade pripraviti predlog normativnih rešitev, ki bodo posameznikom s prebolelim rakom zagotovile enak dostop do zavarovalnih in kreditnih produktov, so navedli v uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

V Sloveniji živi več kot 120 tisoč ljudi, ki so zboleli za rakom

Preživetje bolnikov z rakom se v Evropi in Sloveniji povečuje. Po podatkih evropskega neprofitnega združenja European Cancer Patient Coalition v EU trenutno živi več kot 20 milijonov posameznikov, ki so preboleli raka. To je 4,2 odstotka celotnega prebivalstva EU. Od dobrih 20 milijonov posameznikov, ki so preboleli raka, jih sedem milijonov živi brez raka že več kot deset let.

V Sloveniji po podatkih Registra raka Republike Slovenije živi več kot 120 tisoč ljudi, ki so že zboleli zaradi ene od rakavih bolezni. V zadnjih 20 letih se je petletno čisto preživetje povečalo za 11 odstotnih točk. Pri tem se je petletno preživetje otrok in mladostnikov, zbolelih za rakom, povečalo za sedem odstotnih točk, in sicer z 79 na 86 odstotkov.

Čeprav rak postaja vse bolj obvladljiva kronična bolezen, se ljudje, ki so preboleli raka, po vrnitvi v aktivno življenje srečujejo s številnimi ovirami, denimo z dostopom do finančno-kreditnih storitev.

Banke in zavarovalnice vas zdaj lahko vprašajo po zdravstvenem stanju

Zavarovalnice in kreditne institucije po trenutni zakonski ureditvi lahko potencialne zavarovance oziroma kreditojemalce pri sklepanju pogodb vprašajo po njihovem zdravstvenem stanju, tudi o morebitnih rakavih obolenjih. Zaradi razkritja prebolele rakave bolezni se lahko zgodi, da se posameznik ne more zavarovati ali so premije zanj občutno višje od premij za ostalo prebivalstvo.

V EU so se zato Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Romunija in Portugalska že odločile, da so v svoj nacionalni pravni red uvedle t. i. pravico do pozabe. Ob tem je zavarovalnicam prepovedano, da bi o posameznikih zbirale informacije o njihovi pretekli bolezni, so še navedli v Ukomu.

Na ministrstvu so osnutek zakona o pravici do pozabe že pripravili, je ministrica povedala 7. marca v nagovoru ob odprtju Zdravstvenega razvojnega foruma 2024 v Portorožu.

Mladi, ki prebolijo raka, se pri vračanju v družbo še vrsto let soočajo s številnimi družbenimi, zakonskimi in zdravstvenimi ovirami, so opozorili strokovnjaki na novinarski konferenci.

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo že vseskozi opozarja na ovire, s katerimi se soočajo ljudje po prebolelem raku. Pravica do pozabe je po njihovih navedbah simbolna pravica nekdanjih bolnikov z rakom, da po določenem obdobju zamolčijo dejstvo, da so bili kadarkoli bolni. "Zamolčanje tega dejstva nam bi do neke mere verjetno olajšalo pridobivanje življenjskih zavarovanj, ki so lahko zelo pomembna pri hipotekarnih kreditih, torej ko želimo kot mladi rešiti svoje stanovanjsko vprašanje," so dejali denimo na novinarski konferenci septembra lani.

Hkrati so poudarili, da pravica do pozabe mladim, ki so preboleli raka, lahko pomaga tudi pri zaposlovanju, saj se na tem področju pogosto soočajo z diskriminacijo.