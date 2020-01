Pomanjkanje kadra: v mariborskem kliničnem centru delajo študentje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mariborskem univerzitetnem kliničnem centru bodo za bolnike namesto medicinskih sester skrbeli študentje. Kadrovska stiska bo tako dala prekarno delo 50 študentom. Urne postavke se gibljejo od 6,5 evra navzgor, najvišje so na oddelkih za intenzivno terapijo.

Nudenje dela študentom je zmotilo nekaj zaposlenih, ki se sprašujejo, kako lahko študentje nadomestijo že izšolane medicinske sestre celo na najzahtevnejših delovnih mestih. V sindikatu zdravstva pa opozarjajo, da je delo brez osnovne zdravstvene izobrazbe in ustreznih licenc lahko strokovno sporno, so poročali v oddaji Planet 18.

Pretekli konec tedna je v UKC Maribor že delalo prvih 15 študentov, ki so jih za premagovanje težav s kadrovsko stisko začeli iskati v začetku tega leta. UKC jim ponuja 7,5 evra za delo na oddelkih intenzivne terapije in evro manj na drugih oddelkih.

A v sindikatu zdravstva in socialnega varstva opozarjajo, da je treba prekarne oblike dela, med katere spada tudi študentsko, v zdravstvu omejiti. Opozarjajo pa tudi na nujnost osnovne zdravstvene izobrazbe in ustreznih licenc za delo na delovnih mestih medicinskih sester.

Večina prihaja z bližnje fakultete za zdravstvene vede

Večina mladih, ki s študentsko napotnico delajo v UKC, sicer prihaja z bližnje fakultete za zdravstvene vede. Gre za študente tretjega letnika zdravstvene nege, absolvente in podiplomske študente, ki imajo tako osnovno zdravstveno izobrazbo in licence.

Vendarle pa se ena od zaposlenih sprašuje, kako lahko študent nadomesti šolano medicinsko sestro in to v intenzivni negi, kar označuje kot nestrokovno. A v UKC opozarjajo, da delo poteka pod nadzorom strokovnih vodij oddelka in koordinatorjev.

Tako v vodstvu mariborske bolnišnice kot na fakulteti so prepričani, da na ta način tudi omejujejo odhode mladih v tujino. Kar 15 od 22 mladih, ki so študentsko delo v UKC Maribor začeli že leta 2018, se je namreč že po nekaj mesecih zaposlilo v isti ustanovi.

