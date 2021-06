Pomagajte narisati nasmeh

Oglasno sporočilo

Sredstva bodo zbirali od 1. junija do 31. oktobra 2021. Cena posameznega kompleta je 3,99 EUR, od vsakega prodanega zavoja pa bodo namenili 1,00 EUR v dobrodelne namene. Pomagati bo mogoče tudi z enkratno donacijo 5,00 EUR, in sicer s poslanim sms sporočilom SMEH5 na številko 1919. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T2.

Poleg zbiranja sredstev za šolske potrebščine pa se je Eurospin odločil tudi razveseliti vse otroke. V zadnjem letu so bili predolgo omejeni na štiri stene, zato rabijo zdaj čim več druženja.

Zato bodo na kar 7-ih lokacijah ob nedeljah, ko so trgovine zaprte, dali na voljo svoja parkirišča. Potekale bodo kreativne delavnice, vodene igre za celo družino in risanje s kredo po tleh. Postavljeni bodo poligoni za kolesa, animator bo otroke povezal v plesu in igrah, razveselili jih bodo skriti gostje in bogate nagrade. Ustvarjanje s kredami, dobrodošlo druženje otrok in zbiranje sredstev bo potekalo na sedmih lokacijah:

13. junij: Kranj,

20. junij: Novo mesto,

27. junij: Izola,

5. september: Ptuj,

12. september: Sežana in

19. september: Nova Gorica.

Točni datumi se bodo prilagajali, glede na vremensko napoved. Za aktualne informacije sledite blagovni znamki Eurospin Slovenija na kanalih Facebook in Instagram.

Vabimo vas tudi, da si ogledate brošuro Pomagajmo narisati nasmeh , kjer vas čakajo tudi zanimive ideje za igre s kredo.

