Polmilijardna tožba Slovenije proti Hrvaški: kaj bosta državi povedali v Strasbourgu?

Na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v francoskem Strasbourgu danes poteka ustna obravnava v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi slabe pol milijarde evrov terjatev nekdanje Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij, ki jih predhodnica NLB po razpadu Jugoslavije ni mogla izterjati. Obe državi bosta predstavili svoji stališči, sodišče pa bo - sicer verjetno še ne danes - najprej odločalo, ali je sploh pristojno za ta postopek, in nato še vsebinsko, katera stran ima prav.

Predstavitev argumentov pred 17-članskim senatom ESČP, v katerem sta tudi sodnika iz Slovenije in Hrvaške, se bo v Strasbourgu začela ob 9.15, trajala pa naj bi največ do 11.15, poroča STA. S polurno predstavitvijo bo začela Hrvaška, nato bo na vrsti Slovenija, ki jo bo zastopala visoka predstavnica za nasledstvo Ana Polak Petrič.

Sledila bodo vprašanja sodnikov in nato po nekajminutni prekinitvi za pripravo stališč še odgovori in zaključne besede obeh strani. Sodniki naj bi se nato, tako STA, umaknili v odločanje o tem, ali je tožba Slovenije sprejemljiva ali ne. Lahko bi se odločili tudi, da odločitev o pristojnosti sodišča združijo skupaj z vsebinskim presojanjem zadeve. Odločitev bi lahko sprejeli že danes, čeprav je bolj verjetno, da jo bodo na kateri od naslednjih sej.

Seja v Strasbourgu je sicer javna, a neposrednega spletnega prenosa ne bo. Posnetek bo popoldne objavljen na spletni strani sodišča.

Dolžniki LB na Hrvaškem so se izognili poplačilu dolgov

Slovenijo bo danes zastopala Ana Polak Petrič, visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo. Foto: STA Slovenija je septembra 2016 na ESČP vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški glede terjatev Ljubljanske banke (predhodnice NLB) do hrvaških podjetij.

Meni namreč, da je Hrvaška kršila konvencijo o človekovih pravicah, ker naj bi hrvaška sodna in izvršilna oblast s svojim sistematičnim ravnanjem nezakonito prikrajšali LB za njeno premoženje. LB v 25 letih ni mogla izterjati svojih terjatev do hrvaških podjetij. S tem so se dolžniki LB na Hrvaškem izognili poplačilu dolgov, meni Slovenija, ki škodo ocenjuje na 429,5 milijona evrov.

Južni sosedi očita kršitev več določb konvencije, med drugim tiste, ki zagotavljajo pravico do mirnega uživanja premoženja, pravico do poštenega sojenja, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in pravico do enake obravnave.

Slovenija trdi, da so Hrvati Ljubljansko banko nezakonito prikrajšali za njeno premoženje. Foto: Tina Deu

Zakaj tožba po dveh desetletjih?

Na to vprašanje so nam ob vložitvi tožbe na vladi - takrat jo je vodil Miro Cerar, današnji zunanji minister - odgovorili, da je bilo za vložitev meddržavne tožbe na evropsko sodišče potrebno najprej izčrpati vsa pravna sredstva na Hrvaškem.

To se je zgodilo marca 2016, ko je hrvaško ustavno sodišče zavrnilo ustavne pritožbe LB v zadevah proti štirim hrvaškim podjetjem. Po tej odločitvi je imela Slovenija pol leta časa za vložitev meddržavne tožbe, kar je tudi storila.

Ob tem je pomembno poudariti, da je ESČP leta 2015 že zavrnil individualno tožbo LB zaradi terjatev do hrvaških podjetij, ker da gre za državno banko. Slovenija je kljub temu vztrajala in vložila meddržavno tožbo, v kateri pa Hrvati vztrajajo, da je LB državna banka in da Slovenija s to tožbo pravzaprav želi kompenzirati izplačila hrvaškim varčevalcem nekdanje LB.

Večina tožb obstane "na vratih" ESČP

"Sodišče v obravnavo sprejme manj kot pet odstotkov tožb in polovica teh je uspešnih. Če statistično pogledamo, je slovenska možnost nekje od dva do tri odstotke," nam je ob vložitvi tožbe dejal pravnik Matej Avbelj. Foto: STA Ob vložitvi tožbe je pravnik Matej Avbelj med drugim opozoril, da je ESČP izrazito preobremenjeno sodišče, zato se veliko primerov znebi že po postopkovni presoji. "Sodišče v obravnavo sprejme manj kot pet odstotkov tožb in polovica teh je uspešnih. Če statistično pogledamo, je slovenska možnost nekje od dva do tri odstotke," je dejal.

Ocenil je, da ima tožba pravno in politično dimenzijo. V pravni dimenziji Slovenija trdi, da hrvaška krši temeljne vrednote evropskega pravnega reda, in sicer vladavino prava, poštenost sojenja in kršitev lastninske pravice.