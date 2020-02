"Politika ima tudi v Sloveniji svoje jurišnike, ki jih žrtvuje za provokacije" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sovražni govor, izključevanje, navijaštvo, lažne novice, provokacije. skupni sovražnik, mobilizacija množic, brezbrižni volivci, teorije zarote. S temi besedami bi lahko opisali kaotično stran političnega prostora, ki se prek medijev in družbenih omrežij preliva v življenja navadnih ljudi.

Ko opazujemo domačo ali svetovno politiko, se ne moremo znebiti vtisa, da se je vse skupaj sprevrglo v domala vojno stanje, v navijaštvo, grobost, neotesanost. In Slovenija ni izjema, hujskaštvo najdemo povsod, opazovali smo neusmiljeno britansko bitko z brexitom, zmerjajo se v Nemčiji, v jopičih se pretepajo v Franciji, svojevrsten politični šov pa lahko spremljamo v ZDA, kjer Donald Trump na nobenem nastopu ne razočara, ne podpornikov kaj šele nasprotnikov.

Iskanje razlik, škandalov in skupnega sovražnika nam seveda ni tuje niti v Sloveniji. V bistvu je vseeno, ali se ljudje razburijo zaradi božičnega voščila državnega sekretarja ali neprimerne majice, ki si jo nadene provokativni poslanec.

In ko se sestavlja koalicija, za razburjenje poskrbi nekdanji poslanec, ki opisuje svoje sanje, kjer klečijo njegovi politični nasprotniki. In ko bi morali praznovati dan slovenske kulture, nas razdeli provokacija umetnika na odru.

V studiu oddaje Zakulisno sta politolog Bogomil Ferfila in psiholog Kristijan Musek Lešnik iskala nekaj vzrokov za stanje duha, ki vlada pri nas in po svetu.

Musek pravi, da politika išče tiste teme, ki vzbujajo močna čustva. Tako se politika v Sloveniji pred vsakimi volitvami začne pogovarjati o drugi svetovni vojni, ki je izrazito mitološka tema, te pa vzbujajo čustva, pravi Musek.

Poudarja, da je tako tudi v tujini. "Mitologija je slogan Najprej Amerika, mitologija je bila vpletena pri brexitu, prav tako je bila mitologija ves čas v ospredju v Srbiji za časa Slobodana Miloševića," je povedal Musek.

Kot je še dodal, te vsebine zelo hitro vzbudijo čustva in jasno opredelitev za ali proti.

Ferfila je dejal, da je bilo včasih zelo pomembno, da si bil dober govorec, danes pa je v ospredju dajanje čim bolj bombastične izjave in čim lepše izgledati na televiziji.

"Z vidika zdravja družbe to ni dobro"

Politika ima tudi v Sloveniji svoje jurišnike, ki jih žrtvuje za provokacije, pravi Musek. Če se slučajno provokacija vrne kot bumerang, pa se ga hitro znebijo, pravi. "Z vidika zdravja družbe to ni dobro," je dejal in podaril, da smo na tem prostoru v zgodovini že živeli zgodbe, ki so pokazale, da ni dobro deliti naroda. Kot je še povedal, ne razume pomanjkanja odgovornosti v politiki, ki uporablja ta model.

Ferfila je poudaril, da je delitev ljudi v ZDA razumljena kot neka tekma tudi z močnimi udarci, vendar pa imajo tam neko sposobnost zdravljenja. Pri nas pa tega manjka, ljudje preveč zares vzamejo, kar jim govorijo skorumpirani politiki, pravi Ferfila.

