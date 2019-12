Politični ravs na Primorskem: tokrat so ga sprožile … lučke

Daniel Sertič, kandidat NSi na županskih volitvah in lastnik čokoladnice v Kopru, je konec novembra na Facebooku s primerjavo lanske in letošnje okrasitve v Kopru sprožil val komentarjev, ki traja še danes. Vključil se je nekdanji župan Boris Popovič in od lučk so kmalu prešli na debato o prisluškovanju, zasledovanju in grožnjah...

Sertič je na svojem profilu objavil dve fotografiji Prešernovega trga v Kopru, ena letošnja, druga je bila posneta lani. Na lanski je osvetljena kočija, na letošnji pa prazen trg.

"Spremembe so še kako vidne, prva slika danes, druga pa lani. Škoda, da ni čisto nič okrašen naš prelep Prešernov trg. Baje, da prihajajo okraski za naš trg a kaj ko je bilo včeraj prižiganje lučk. Prav lepo je videt obiskovalce na trgu," je zapisal in sledilce vprašal, kako so zadovoljni z okrasitvijo Kopra?

Pod objavo se je vsulo komentarjev, nekateri so zagovarjali letošnjo okrasitev, spet drugim se je tožilo po časih nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki je lani poskrbel za okrasitev.

"Gnjusna izsiljevanja in grožnje!"

In res se je Popovič vključil v debato, zadeva pa je dobila politično razsežnost. Popovič je kritiziral aktualnega župana Aleša Bržana in njegove sodelavce. Beseda je tekla o grožnjah, prisluškovanju, zasledovanju.. "Če mene še kdaj pokličeš, na moj osebni telefon dragi Aleksander Pahor (direktor občinske uprave, op.a), vedi da te bom tudi jaz snemal in seveda to tudi javno uporabil, če bo potrebno!!! In edino pravilno je, da tako naredimo vsi in ne pristanemo na vaša gnjusna izsiljevanja in grožnje!!! Bržančki, DOVOLJ!!!," je med drugim zapisal Popovič.

Napeto stanje na Primorskem preverja ekipa oddaje Planet 18. Kaj so odkrili, boste lahko pogledali na Planetu on 18. uri.

Popovič je lani lučke v Kopru prižgal že 16. novembra, dva dni pred županskimi volitvami, na katerih je moral premoč priznati Bržanu. Največ upov je lani Popovič polagal v Čudolandijo na Ukmarjevem trgu, kamor so umestili "atraktivne svetleče 3D-motive", s katerimi naj bi "pričarali pravljično igrivo atmosfero," kot so takrat zapisali.