Policisti v Savi našli truplo pogrešanega 47-letnika

Policisti so danes preklicali iskanje pogrešanega Damjana Končnika iz Radeč. Sedeminštiridesetletnika, ki so ga svojci iskali že od novembra, so v sobotni iskalni akciji našli v reki Savi na območju Vrhovega. Na truplu ni bilo vidnih znakov nasilja. Zaradi razjasnitev okoliščin policisti še vedno iščejo njegovo vozilo, so sporočili iz Policijske uprave Celje.