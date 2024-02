Policisti preiskujejo rop trgovine v Ljubljani

Neznanec je v soboto zvečer oropal eno izmed prodajaln v središču Ljubljane. Zaposlenim je zagrozil z ostrim predmetom, nato pa iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja. V dogodku je bila ena izmed zaposlenih lažje telesno poškodovana, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Rop ene od trgovin na Ciril Metodovem trgu v Ljubljani se je zgodil v soboto zvečer okoli 19.30. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenk zahteval denar. Zahtevo je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja, so sporočili s policije.

Moški je star od 25 do 35 let, visok je okrog 185 centimetrov, suhe postave ter črnih las z redko brado in brki. Oblečen je bil v črno jakno s kapuco in črne usnjene hlače, obut pa v bele športne copate.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Poleg ropa so ljubljanski policisti v zadnjih 48 urah obravnavali tudi več vlomov. Iz hiše v okolici Grosuplja so neznanci odnesli za okoli 3300 evrov denarja, iz dveh hiš, ene v okolici Litije in druge v okolici Domžal, pa za okoli 4300 oz. nekaj tisoč evrov denarja in nakita.

V Ljubljani za Bežigradom je neznani storilec vlomil v hišo ter odtujil vrtno orodje in lastnika oškodoval za okoli 500 evrov. Vlomili so tudi v hišo v okolici Vrhnike ter v hišo v okolici Horjula ter odnesli različne predmete v vrednosti nekaj sto oz. nekaj tisoč evrov.

Na Viču so neznanci vlomili v trgovino in odtujili cigarete. Po prvi oceni je nastalo za okoli 2000 evrov škode, so še sporočili ljubljanski policisti.