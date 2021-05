Policist je vozniku nogo zlomil upravičeno; umiril ga je strokovni met

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri nadzoru prometa na območju Grosuplja, kjer sta policista v začetku aprila obravnavala voznika osebnega avtomobila, je eden od policistov upravičeno uporabil prisilna sredstva, so sporočili z Generalne policijske uprave. Ker moški ni upošteval večkratnih zakonitih ukazov in opozoril enega od policistov, se mu upiral in ga tudi napadel, sta ga policista s silo obvladala, so še pojasnili na policiji. Ključen je bil strokovni met.

Policista sta 11. aprila letos pri nadzoru prometa na območju Grosuplja sredi ceste, na obeh voznih pasovih, opazila zaustavljeno osebno vozilo s prižganimi vsemi štirimi smerokazi. Ker sta domnevala, da moški potrebuje pomoč, sta službeno vozilo obrnila in zapeljala proti vozilu. Ko ju je moški opazil, je začel močno hupati, nato pa s ceste odpeljal.

Voznika sta policista poskušala zaustaviti, a moški ni upošteval večkratnih zvočnih in svetlobnih znakov policije. Ko sta ga dohitela in vozilo ustavila, je moški takoj, ko je izstopil, poskušal pobegniti.

Pesti, prerivanje in strokovni met. Na koncu poškodovana oba.

Ker voznik ni upošteval ukazov policista, je policist uporabil strokovna prijema.

'Voznik se je pri tem aktivno uprl tako, da se je dvakrat iztrgal iz policistovega prijema, nato pa je policista tudi napadel in ga poskušal s pestjo udariti v glavo. Policist je zaradi neposrednega napada nase uporabil strokovni met in voznika obvladal. Med policijskim postopkom je voznik utrpel zlom noge oziroma hudo telesno poškodbo, zaradi upiranja voznika pa je lahko telesno poškodbo utrpel tudi policist,'' so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Policist, ki je vodil postopek, je takoj, ko mu je voznik dejal, da je poškodovan, prek Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana prosil za nujen prihod reševalcev na kraj dogodka.

Niso ravnali grdo

Policista sta prisilna sredstva, to je telesno silo, zoper voznika uporabila zakonito in strokovno, poškodba pa bi lahko nastala tudi kot posledica uporabljenega prisilnega sredstva, so še sporočili iz generalne policijske uprave.

''Ob pregledu iz zdravstvene dokumentacije, ki jo je pridobila komisija, niso razvidne nobene druge poškodbe, ki bi kazale na kakršnokoli grdo ravnanje policistov z omenjenim voznikom, kot je v medijih poudarjal zadnji,'' so še pojasnili pristojni.