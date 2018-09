Policija: Število nezakonitih prehodov državne meje se povečuje

Odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je minuli teden opozorila na po njenem mnenju izrazito sporno delovanje nekaterih nevladnih organizacij. Tako naj bi ena od njih policijskim postajam napovedovala prihode skupine tujcev z imeni in priimki, ki bodo v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito.

Ministrica za notranje zadeve kritična do ravnanja nekaterih nevladnikov

Ministrica sicer ni želela izpostaviti imena te nevladne organizacije. Kot je pojasnila, želi le opozoriti na škodljivost in nedopustnost takšnih ravnanj. Da policijo obveščajo, kje so osebe, ki želijo v Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito, so nato potrdili v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC).

Ob tem so poudarili, da je njihovo ravnanje popolnoma zakonito, poleg tega pa policiji delno pomaga pri nadzoru nad nedovoljenimi migracijami. Kot so pojasnili, tujcem nudijo pravno pomoč v uradnih postopkih, če nameravajo zaprositi za azil. Ob tem so poudarili, da pomagajo samo tistim prebežnikom, ki so na ozemlju Slovenije.

Odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je kritična do ravnanja nekaterih nevladnih organizacij v povezavi z najavljanjem prihodov prosilcev za azil. Foto: STA

Györkös-Žnidarjeva je nevladnikom očitala, da policiji najavljajo prihode tujcev, še preden ti dejansko prestopijo mejo, in da tako sami organizirajo nezakonite prehode meje. Iz policijske dokumentacije, ki jo je pridobil časnik Dnevnik, je sicer razvidno le, da v PIC pomagajo zaprositi za azil tistim tujcem, ki so že prispeli v Slovenijo.

Da bi PIC obveščal policijo o prihodih prosilcev za azil, še preden vstopijo v Slovenijo, niso zaznali niti v uradu varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, kjer preverjajo očitke o nezakonitem vračanju migrantov.

Število nezakonitih prehodov državne meje se povečuje

Število nezakonitih prehodov meje se sicer povečuje. Policisti so namreč v prvi polovici letošnjega leta obravnavali 180 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje, v celotnem lanskem letu pa 260. Največ nezakonitih prehodov meje dnevno zabeležijo na območju Policijske uprave Novo mesto, kjer so v torek prijeli 48 tujcev.

Dopoldne so v gozdu med Sečjim selom in Sinjih vrhom odkrili 17 ljudi iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša, med njimi je bilo pet mladoletnikov. Popoldne so črnomaljski policisti med Balkovci in Prelokami prijeli 15 nezakonitih migrantov iz Afganistana, Pakistana in Irana, med njimi tri mladoletnike. Zvečer so na cesti Vinica–Stari trg prijeli še sedem državljanov Afganistana, med njimi tudi dva mladoletna. Da so v Sloveniji in da se skrivajo v gozdu, so prebežniki policiji sporočili sami.

Ponoči pa so črnomaljski policisti v okolici naselja Damelj ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih tablic, v katerem je bilo devet državljanov Pakistana, med njimi otroka, ki so državno mejo prečkali nezakonito. Vozniku so policisti odvzeli prostost.

Policisti prebežnike praviloma varnostno pregledajo

Policija prebežnike, ki pridejo v Slovenijo, praviloma varnostno pregleda, je razvidno iz odgovora notranjega ministrstva na poslansko vprašanje poslanca SDS Dejana Kaloha. Kot so pojasnili, smejo policisti opraviti varnostni pregled osebe, če je glede na okoliščine mogoče pričakovati njen napad ali samopoškodbo: "V postopkih z migranti so te okoliščine praviloma podane in takrat policisti opravijo varnostni pregled."

Prav tako policija sodeluje pri varnostnem preverjanju kandidatov za premestitev, so zatrdili. Če policija ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi, da kandidat za premestitev predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ali za javni red, ga zavrne.

V primeru trajne premestitve beguncev policija opravi varnostno preveritev, v katero so vključeni tudi drugi obveščevalno-varnostni subjekti, so še dodali na ministrstvu. Poslanca SDS je tudi zanimalo število kaznivih dejanj, ki so jih storili prebežniki, a policija takšne statistike ne vodi.