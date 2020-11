Policija poziva k spoštovanju ukrepov, Jenull že napovedal nov shod

Na policiji so v zadnjem času v javnosti zaznali več pozivov na shoda, ki naj bi po njihovih navedbah v Ljubljani potekala danes in v petek. Ob tem opozarjajo, da bo policija nadzirala spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije in v primeru kršitev, ukrepala. Pozivajo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepa o prepovedi zbiranja. V petek bodo, po napovedih enega od neuradnih vodij petkovih protestov, Jaše Jenulla, protivladni protestniki z avtomobili zaokrožili po ulicah v središču prestolnice.

Na policiji so sporočili, da bodo območje, kjer bodo zaznali morebitni shod, ter konkretni postopki s policisti videonadzorovani. Morebitne udeležence shoda so pozvali k upoštevanju opozoril in navodil policije ter spoštovanju vseh odlokov glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi. Trenutno namreč zbiranja ljudi na javnih mestih zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije niso dovoljena, poroča STA.

Na policiji so tudi poudarili, da s tem ne posegajo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, "vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati". "Vse pozivamo, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," so sporočili s policije.

Jenull na Facebooku že napovedal petkov protivladni protest

Na policiji so med drugim omenili, da naj bi do protestnih shodov v prestolnici prišlo danes in v petek. Jutri ob 19. uri bodo ulice v središču prestolnice z avtomobili zasedli protivladni protestniki, je na družbenem omrežju Facebook danes sporočil eden od neuradnih organizatorjev petkovih protivladnih protestov Jaša Jenull. Kaj bo z današnjim protestom oziroma ali bo do slednjega sploh prišlo, za zdaj še ni znano.

Jaša Jenull, eden od neuradnih organizatorjev petkovih protivladnih protestov, je prek Facebooka sporočil, da bodo protivladni protestniki središče Ljubljane v petek ob 19. uri zasedli z avtomobili. Foto: STA

Na družbenih omrežjih je sicer za veliko polemik poskrbel zapis poslanca SD in predsednika Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Matjaža Nemca. Ta je namreč zapisal, da naj bi se danes v prestolnici zgodil naslednji nasilni incident, in se vprašal, ali bodo pristojni naredili vse, da se nasilje prepreči. Na slednje se je med drugim odzval predsednik vlade Janez Janša, ki je na Twitterju zapisal, da je do zdaj Nemec edini, ki je napovedal nasilne proteste. Prvak SNS Zmago Jelinčič pa se je vprašal, od kje Nemcu podatek, da protest dejansko sploh bo in da bo nasilen, še poroča STA.