Policija o protestu: zbralo se je okoli 200 oseb, nardili več kot 200 prekrškov

Policisti so na včerajšnjem protestu v Ljubljani ugotovili več kršitev različnih zakonov. Zoper eno osebo so zaradi neupoštevanja ukazov uporabili prisilna sredstva (telesno silo), zasegli so tudi nekaj predmetov, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod. Po njihovi oceni se je zbralo okoli 200 ljudi.

Včeraj je na Trgu republike v Ljubljani potekal protest. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je bil shod prepovedan tudi z upravno odločbo, protestniki pa so se začeli zbirati okoli 14. ure. Kot so še zapisali, se je zbralo okoli 200 oseb.

"Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Dogodek se je na Trgu republike zaključil okoli 16. ure," so zapisali.

Katere kršitve so ugotovili

Pri varovanju shoda so policisti do sedaj ugotovili 118 kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, 96 kršitev Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in eno kršitev Zakona o javnem redu in miru ter šest kršitev po Zakonu o osebni izkaznici, so zapisali policisti.

Foto: STA Kot so še dodali, so zoper eno osebo zaradi neupoštevanja ukazov uporabili prisilna sredstva, in sicer telesno silo. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Šestim osebam so policisti skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije zasegli predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod. Zoper tri osebe, organizatorje shoda, se vodi postopek o prekršku po Zakonu o javnih zbiranjih in Zakonu o nalezljivih boleznih.

Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še zapisali.