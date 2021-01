Policija in politika tokrat prvič skupaj proti protestom

Danes naj bi po napovedih znova potekali protesti na območju Ljubljane. Te na svojem profilu na Facebooku promovira tudi razvpiti Anis Ličina. Kot pojasnjujejo na policiji, je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano. K neudeležbi protestov je pozvala tudi predsednica Socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon. Kot je zapisala na svojem profilu na Twitterju, so epidemiološke razmere slabe, skrajne skupine, ki organizirajo proteste, pa namigujejo na možnost nasilja in nepotrebnih provokacij. Od protestov so se ogradili tudi nekateri drugi politiki iz opozicije.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je policija seznanjena s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in protestom, ki naj bi bili danes na območju Ljubljane. Policija ob tem opozarja, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano. Prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi je omejeno na meje občin, prav tako je prepovedano prehajanje regij. "Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja," so sporočili.

Policija bo nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov

Ob tem na policiji dodajajo, da bodo nadzirali spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali.

Na današnji napovedan shod so se na policiji pripravili. Foto: Ana Kovač "V primeru shoda bomo skladno s pooblastili skrbeli za javni red, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj, varovali varovane objekte in zagotavljali varnost cestnega prometa. Opozarjamo, da na shode ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, med katere lahko štejemo tudi lopate in metle, ki naj bi jih, po napovedih, uporabljali udeleženci. Policija bo zoper vse zaznane kršitve ukrepala skladno z zakonom," so pojasnili.

Gibanje ljudi bo za zagotovitev varnosti v okolici parlamenta in vlade omejeno, območje pa bo videonadzorovano. "Pozivamo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije ter spoštujejo vse odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi," poudarjajo na policiji.

Dodajajo, da ne posegajo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati. "Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Šarec: Opozicija nima prav ničesar s tem

Od današnjih napovedanih protestov so se sicer ogradili nekateri politiki iz opozicije. Predsednica Socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon je tako včeraj na svojem profilu na Twitterju državljane pozvala, naj se protestov ne udeležijo, ker so epidemiološke razmere slabe, skrajne skupine, ki organizirajo proteste, pa namigujejo na možnost nasilja in nepotrebnih provokacij.

Pozivam ljudi, naj se ne udeležijo za jutri napovedanih demonstracij v Ljubljani. Epidemiološke razmere so slabe, skrajne skupine, ki organizirajo proteste, pa namigujejo na možnost nasilja in nepotrebnih provokacij. — Tanja Fajon (@tfajon) January 12, 2021

Od protestov se je pred dnevi oddaljil tudi predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. 10. januarja je na svojem profilu na Twitterju delil objavo poslanca Marka Bandellija (SAB), ki je zapisal, da se distancirajo od "teh pilotiranih protestov". Šarec je v svoji objavi zapisal, da bodo spet poskusili s protestom, a da opozicija z današnjim napovedanim dogodkom nima nič. Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek je Šarčevo objavo delila tudi na svojem profilu na Twitterju.

V sredo, 13. januarja, bodo spet poskusili s "protestom". Če bo prišlo do izgredov, bodo s strani vladajočih spet kazali na opozicijo. Opozicija nima prav ničesar s tem, kolesarji pa tudi ne. Opozicija bo vložila konstruktivno nezaupnico in tako poskusila zamenjati vlado. https://t.co/tJR34XU8D5 — Marjan Šarec (@sarecmarjan) January 10, 2021

Od napovedanega shoda so se med drugim distancirali tudi pripadniki Štajerske varde in Zedinjene slovenske varde, protestnice in protestniki petkovih kolesarskih protestov ter gibanje Antifa Ljubljana.

Ličina med pobudniki današnjih protestov

Med pobudniki današnjega shoda pa je spet Anis Ličina, ki je v preteklih dneh dogodek promoviral na svojem profilu na Facebooku. Spomnimo, da je bil Ličina eden glavnih pobudnikov novembrskih nasilnih protestov. Demonstracije so se takrat sprevrgle v izgrede, v katerih je bilo poškodovanih več ljudi, med drugim so nasilneži hudo pretepli fotografa Boruta Živulovića. Ličina je po protestih priznal, da je pozival k shodu, a zanikal, da bi proteste organiziral. Policisti so ga po nasilnih protestih pridržali za približno dve uri, nato pa ga izpustili na prostost.