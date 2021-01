Protestniki v Ljubljani izrazili nestrinjanje s protikoronskimi ukrepi

Nekaj sto protestnikov, ki se med drugim ne strinjajo s protikoronskimi ukrepi, se je danes zbralo na ljubljanskem Trgu republike pred stavbo DZ. Protest je varovalo večje število policistov, ki so opozarjali, da zbiranje ni dovoljeno, zbrane je preletaval tudi helikopter. Shod je sicer minil mirno, udeleženci so se po približno dveh urah razšli.

Shod je na družbenem omrežju napovedala civilna iniciativa Maske dol, njegova pobudnica Anica Bidar pa je udeležence pozivala k mirnim protestom. Danes je na Trgu republike med drugim dejala, da je dovolj "pokvarjene politike, ki omejuje vso svobodo". "Mi hočemo biti svobodni, zdravi, zato širimo mir, ljubezen in zdravje," je po poročanju STA poudarila Bidarjeva.

K protestom je vabil in se jih udeležil tudi Anis Ličina, ki naj bi bil eden glavnih pobudnikov protesta 5. novembra, ki se je sprevrgel v nasilni izgred.

Na shodu je bilo sicer videti več slovenskih zastav in transparente, na katerih so med drugim svarili pred po njihovih navedbah nevarnim cepljenjem in se zavzemali za svobodo naroda. Protestniki so zapeli več pesmi, tudi slovensko himno.

Foto: STA Parlamentarna stavba je bila sicer ograjena, shod pa je varovalo tudi večje število policistov, ki so zbrane opozarjali, da je zbiranje še vedno prepovedano, jih popisovali in pozivali, naj se razidejo, kar so udeleženci protesta pospremili z žvižgi. Po približno dveh urah so se nato razšli, Bidarjeva pa je napovedala, da se bodo še vrnili.

Hujših kršitev ni bilo

Kot so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi, je shod sicer minil mirno in po do zdaj zbranih podatkih ni bilo hujših kršitev javnega reda in miru, zabeležili pa so kršitve odlokov glede prepovedi zbiranja.

"Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije covid-19, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," so pred začetkom shoda še navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Od protesta so se sicer distancirali v Protestni ljudski skupščini, ki združuje protestnike na petkovih kolesarskih protestih, in opoziciji.