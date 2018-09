Poletje se še ni poslovilo

Po napovedih vremenoslovcev se bo tudi v prihodnjih dneh nadaljevalo poletno vreme, polno sončnih žarkov in toplih temperatur. Danes čez dan se bo živo srebro povzpelo na od 22 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem do 27. Jutri bo še nekoliko topleje, saj bomo izmerili od 24 do 28 stopinj. Zjutraj bo od 11 do 16 stopinj.

Jutri bo sicer prevladovalo jasno vreme, zjutraj je po nižinah mogoča megla. Nekaj več oblakov bo popoldne v gorskem svetu.

Sončno vreme bo prevladovalo tudi v začetku tedna, v torek bo že nekaj več koprenaste oblačnosti.

Sredi prihodnjega tedna pričakujemo po Sloveniji stabilno vreme in popoldanske temperature med 25 in 30 stopinjami. — ARSO vreme (@meteoSI) September 7, 2018

Tudi morje še vedno vabi

Toplo je še vedno tudi morje, ki ima po podatkih agencije za okolje na slovenski obali 25 stopinj Celzija.