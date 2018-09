Močni nalivi na Koroškem: sprožil se je zemeljski plaz

Včeraj nekaj po 20. uri se je neurje razbesnelo na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V Pamečah je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Posredovali so dežurni delavci Komunalnega podjetja Slovenj Gradec, ki so s pomočjo delovnega stroja preusmerili vodo in odmašili prepust, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na Gmajni v slovenjgraški občini se je v nalivu zamašil vodni prepust, posledičnoa je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci in delavec komunalnega podjetja, ki so z delovnim strojem odmašil prepust.

Težave so ponovno imeli na Prevaljah, kjer so morali gasilci iz kleti stanovanjsko-poslovnega objekta izčrpati meteorno vodo. Škoda ob dogodku ni nastala.

Plaz zasul cesto

Okoli 21. ure je v Otiškem Vrhu v občini Dravograd meteorna voda zaradi zamašenega obcestnega jaška ogrozila stanovanjsko hišo, v bližini pa se je na cesto sprožil tudi manjši zemeljski plaz. Prostovoljni gasilci iz Šentjanža so jašek očistili, plaz pa so zavarovali delavci komunalnega podjetja.

Pred tednom dni, v petek in soboto, so močni nalivi in veter povzročili na Koroškem največ težav na območju občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Od zahoda popoldan spet nevihte

V petek in soboto bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko povečana, nato pa sledi večdnevno suho obdobje. Več na https://t.co/bLNBw8gP5z — ARSO vreme (@meteoSI) September 6, 2018

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne se bodo v zahodni polovici Slovenije začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, popoldne pa postopno tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 °C.

Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 °C.

V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.