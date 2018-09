Padavine bodo danes zajele večji del države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine, deloma nevihte, se bodo iznad zahodne Slovenije razširile na večji del države. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo megleno. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Več oblačnosti bo čez dan v gorskem svetu, kjer predvsem v ponedeljek ni izključena kakšna ploha. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.