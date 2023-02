Poklukar bo ožjo ekipo predvidoma predstavil v četrtek

Na vprašanje o tem, ali Boštjan Lindav po menjavi na čelu notranjega ministrstva ostaja šef policije, je Golob dejal, da "bomo počakali". Ob tem je zatrdil, da je izbira ekipe izključno v pristojnosti ministra: "Sam nimam nobene vloge pri tem."

Poklukarja je DZ za ministra izvolil v torek. Že isti dan pa je vlada na popoldanski dopisni seji znova imenovala Tino Heferle za državno sekretarko na ministrstvu za notranje zadeve.

Glede usode vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Lindava pa je Poklukar ob prevzemu poslov na ministrstvu pojasnil, da se namerava sestati z vsemi generalnimi direktorji na resorju in se z njimi pogovoriti. "To je vse, kar lahko v tem trenutku povem. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Lindav je danes na funkciji," je dejal. Na novinarsko vprašanje, ali bo temu tako tudi v sredo, pa je odgovoril: "Jutri je nov dan."

Reševanje migracij na human način

Premier je o tem spregovoril na novinarski konferenci ob uradnem obisku luksemburškega kolega v Sloveniji. Ob tem se je dotaknil vprašanja migracij in dejal, da verjame, "da bo minister predstavil kvalitetno ekipo, ki bo znala med drugim nasloviti vprašanje migracij na human način, ki je za naju s premierjem Bettelom edini pravi evropski način".

"Sem optimist, da bo nova ekipa presegla pričakovanja, čeprav je bila v zadnjih tednih izražena neka skepsa," je dejal Golob in dodal, da je enako skepso poslušal tudi pred imenovanjem Poklukarjeve predhodnice Tatjane Bobnar. "Že takrat sem se sestal z nevladnimi organizacijami prav na področju migracij, ki so nasprotovale njenemu imenovanju in jih osebno pomiril. In verjamem, da bomo nadaljevali z enako politiko, morda celo hitrejšo. Nenazadnje je treba rezilno žico in ograjo odstranjevati hitreje, kot je to potekalo doslej," je dejal in izrazil zaupanje, da bo novi minister pri tem uspešen.