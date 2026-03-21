N. V., STA

Sobota,
21. 3. 2026,
13.53

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

pogrešane osebe gorsko reševanje

Sobota, 21. 3. 2026, 13.53

1 ura, 11 minut

Nesreča v slovenskih gorah, umrl 42-letnik

Begunjščica | Fotografija je simbolična. | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

V gorski nesreči na območju Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo je umrl 42-letni pohodnik, ki je bil pogrešan od petka. Pohodnik se je po do zdaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1.700 metrov, zdrsnil v globino in zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Moški se je v petek v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo. Policisti so bili o pogrešanem moškem obveščeni v petek okoli 19. ure in so začeli izvajati postopek za izsleditev pogrešanega. Našli so njegov avtomobil na območju Ljubelja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Aktivnosti so se nadaljevale danes. Pohodnika je malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. 42-letnika so v dolino pripeljali s helikopterjem letalske policijske enote.

Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. V iskalno akcijo so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tržič in Radovljica ter tržiški policisti. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

