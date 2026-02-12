Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.17

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
PU Kranj policija pogrešane osebe pogrešan

Četrtek, 12. 2. 2026, 14.17

43 minut

Pogrešajo 38-letnika iz Kranja

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aleš Pavc | Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, je suhe postave in ima kratke temne lase. | Foto PU Kranj

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, je suhe postave in ima kratke temne lase.

Foto: PU Kranj

S kranjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 38-letnega Aleša Pavca iz Kranja. Nazadnje so ga videli danes okoli 10. ure, ko se je z območja Šenčurja odpeljal z avtomobilom volkswagen transporter bele barve in registrskih oznak KR-IF-036.

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, je suhe postave in ima kratke temne lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre hlače iz džinsa ter sivo-rjavo jakno. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 oziroma pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

slovenska policija, policija
Novice 81-letnico iz Maribora našli mrtvo
Žiga Staroverski
Novice Neznano kam izginil 23-letnik iz Cerkelj na Gorenjskem. Ste ga videli?
policija, slovenska policija
Novice 48-letnico so prenehali iskati
PU Kranj policija pogrešane osebe pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.