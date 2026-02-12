Pogrešajo 38-letnika iz Kranja

S kranjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 38-letnega Aleša Pavca iz Kranja. Nazadnje so ga videli danes okoli 10. ure, ko se je z območja Šenčurja odpeljal z avtomobilom volkswagen transporter bele barve in registrskih oznak KR-IF-036.

Pogrešani je visok približno 180 centimetrov, je suhe postave in ima kratke temne lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre hlače iz džinsa ter sivo-rjavo jakno. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 oziroma pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.