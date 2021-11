Pogrešana je 57-letna Marija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od 11. novembra popoldne pogrešajo 57-letno Marijo Bračun Juričko iz Spodnjih Dul. Pogrešano so nazadnje opazili okoli 18. ure na Blanci, od koder je odšla neznano kam, so danes sporočili s policije.

Pred tem so pogrešano okoli 16. ure opazili v zdravstveni ustanovi na Kolodvorski ulici v Krškem.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov in je drobne postave. Ima sive lase, ki ji segajo do ramen. Oblečena je bila v črno bundo s kapuco in modre hlače ter obuta v športne čevlje.

Policisti izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane in prosijo vse, ki bi pogrešano opazili, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Krško 07 492 94 00, na številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.