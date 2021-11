Pogrešana je 57-letna Fanika Venguš. Ste jo videli?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana se je v petek z osebnim avtomobilom znamke Ford Grand C max, rjave barve in z registrsko številko MB FI-517 odpeljala, od doma s Spodnje Ložnice v občini Slovenska Bistrica neznano kam.

Omenjena je visoka okoli 160 centimetrov, srednje postave, kratkih svetlih las. Na levi strani obraza pod ustnico ima izrazito materino znamenje. Oblečena naj bila v športna oblačila, in sicer v temno pohodno jakno, temne pohodne hlače in obuta v sive pohodne čevlje. S seboj ima nahrbtnik modre barve, so sporočili s PU Maribor.

Po zadnjih znanih podatkih naj bi bila namenjena v hribe na območju Mozirja in Kamnika. Vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli ali opazili njeno vozilo, policisti prosijo, da jih o tem obvestite na številko 113 ali anonimno na številko 080 1200.