Pogrešan mladoletnik iz Griž

S celjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo mladoletnega Eneja Tamšeta iz Griž, ki je od doma odšel danes ponoči.

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je vitke postave in ima daljše rjave lase. Oblečen je v bele kratke hlače in sivo jopico znamke Nike ter obut v bele športne copate znamke Nike. S seboj ima črn nahrbtnik znamke Nike. V ušesih ima pogosto slušalke.

Vse, ki so ga videli ali vedo, kje bi lahko bil, prosijo za informacije, ki jih lahko sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Žalec (03) 713 47 00, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.