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Avtor:
Sa. B.

Torek,
14. 7. 2026,
12.10

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešan pogrešane osebe PU Celje mladoletnik

Torek, 14. 7. 2026, 12.10

22 minut

Pogrešan mladoletnik iz Griž

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Enej Tamše | Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je vitke postave in ima daljše rjave lase. | Foto PU Celje

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je vitke postave in ima daljše rjave lase.

Foto: PU Celje

S celjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo mladoletnega Eneja Tamšeta iz Griž, ki je od doma odšel danes ponoči.

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je vitke postave in ima daljše rjave lase. Oblečen je v bele kratke hlače in sivo jopico znamke Nike ter obut v bele športne copate znamke Nike. S seboj ima črn nahrbtnik znamke Nike. V ušesih ima pogosto slušalke.

Vse, ki so ga videli ali vedo, kje bi lahko bil, prosijo za informacije, ki jih lahko sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Žalec (03) 713 47 00, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

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