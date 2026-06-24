Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb so včeraj izvajali intenzivne aktivnosti za izsleditev 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutire, ki je pogrešan od prejšnjega torka. V iskanje je bil vključen tudi policijski helikopter, območje pa so pregledali tudi z droni. Kljub izvedenim obsežnim aktivnostim jim 43-letnika ni uspelo izslediti, zaradi slabih vremenskih razmer pa so morali iskalno akcijo okoli 18. ure prekiniti, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Iskanje 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutire, ki je v Slovenijo prišel kolesarit, je steklo v torek, 16. 6., ko je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika. Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnorjave lase.

Včeraj so policisti in pripadniki drugih služb nadaljevali iskalno akcijo in pogrešanega 43-letnika dopoldne iskali tudi s helikopterjem Letalske policijske enote. Kot so pojasnili na PU Nova Gorica, so policisti pregledali številne površine ob cesti med Bovcem in prelazom Predel, številne makadamske poti ob glavni prometnici ter območje proti Mangartskemu sedlu.

S pomočjo helikopterja so pregledali tudi strugi rek Koritnice in Soče, številna globoka in strma pobočja ter druge težje dostopne predele, vse od naselja Žaga do Bovca in širše okolice. Poleg tega so s helikopterjem pregledali tudi območje Goriških brd.

Zaradi slabih vremenskih razmer iskanje prekinili

V popoldanskem času so bovški policisti skupaj z gasilci PGD Bovec in policijskimi operaterji dronov nadaljevali iskanje pogrešanega med Predelom in naseljem Log pod Mangartom. Preiskali so tudi območji Možnice in Loške Koritnice. Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim policije ter drugih sodelujočih 43-letnika do zdaj še niso našli.

Iskalno akcijo so morali okoli 18. ure prekiniti zaradi slabih vremenskih razmer na območju Zgornjega Posočja, so pojasnili na PU Nova Gorica, kjer vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, sporočijo na Policijsko postajo Bovec oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnorjave lase. Foto: PU Nova Gorica