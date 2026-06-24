Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
6.46

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bovec Policijska uprava Nova Gorica pogrešan

Sreda, 24. 6. 2026, 6.46

4 minute

Na Bovškem še vedno iščejo pogrešanega 43-letnega Slovaka

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
iskalna akcija | Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim policije ter drugih sodelujočih 43-letnika do zdaj še niso našli.  | Foto PU Nova Gorica

Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim policije ter drugih sodelujočih 43-letnika do zdaj še niso našli. 

Foto: PU Nova Gorica

Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb so včeraj izvajali intenzivne aktivnosti za izsleditev 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutire, ki je pogrešan od prejšnjega torka. V iskanje je bil vključen tudi policijski helikopter, območje pa so pregledali tudi z droni. Kljub izvedenim obsežnim aktivnostim jim 43-letnika ni uspelo izslediti, zaradi slabih vremenskih razmer pa so morali iskalno akcijo okoli 18. ure prekiniti, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Iskanje 43-letnega državljana Slovaške Miroslava Hutire, ki je v Slovenijo prišel kolesarit, je steklo v torek, 16. 6., ko je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika. Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnorjave lase.

Včeraj so policisti in pripadniki drugih služb nadaljevali iskalno akcijo in pogrešanega 43-letnika dopoldne iskali tudi s helikopterjem Letalske policijske enote. Kot so pojasnili na PU Nova Gorica, so policisti pregledali številne površine ob cesti med Bovcem in prelazom Predel, številne makadamske poti ob glavni prometnici ter območje proti Mangartskemu sedlu.

S pomočjo helikopterja so pregledali tudi strugi rek Koritnice in Soče, številna globoka in strma pobočja ter druge težje dostopne predele, vse od naselja Žaga do Bovca in širše okolice. Poleg tega so s helikopterjem pregledali tudi območje Goriških brd.

Zaradi slabih vremenskih razmer iskanje prekinili

V popoldanskem času so bovški policisti skupaj z gasilci PGD Bovec in policijskimi operaterji dronov nadaljevali iskanje pogrešanega med Predelom in naseljem Log pod Mangartom. Preiskali so tudi območji Možnice in Loške Koritnice. Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim policije ter drugih sodelujočih 43-letnika do zdaj še niso našli. 

Iskalno akcijo so morali okoli 18. ure prekiniti zaradi slabih vremenskih razmer na območju Zgornjega Posočja, so pojasnili na PU Nova Gorica, kjer vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, sporočijo na Policijsko postajo Bovec oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnorjave lase. | Foto: PU Nova Gorica Pogrešani državljan Slovaške je visok približno 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnorjave lase. Foto: PU Nova Gorica

Miroslav Hutira, pogrešan, kolesar, Slovak
Novice Na Bovškem že drugi dan iščejo pogrešanega 43-letnega Slovaka #foto
Bovec Policijska uprava Nova Gorica pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.