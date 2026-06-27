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Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
11.46

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek

Natisni članek
spletna prevara goljufija policija PU Nova Gorica PU Celje

Sobota, 27. 6. 2026, 11.46

35 minut

Policisti obravnavali več spletnih goljufij

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
spletna prevara | Policisti so obravnavali več spletnih prevar. | Foto Shutterstock

Policisti so obravnavali več spletnih prevar.

Foto: Shutterstock

Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126.000 evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oz. aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami.

Na območju policijske postaje Ajdovščina je neznani storilec poklical oškodovanca prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij. Zatem je na neznan način vstopil v spletno banko ter z bančnega računa oškodovanca izvedel več transakcij v višini 40.000 evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Na območju Nove Gorice pa so policisti obravnavali spletno goljufijo, kjer je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga prepričal, da je prek aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov. Šlo naj bi za investiranje v delnice podjetja.

S PU Celje pa so sporočili, da so velenjski policisti obravnavali primer oškodovanca, ki je od aprila trgoval na spletni borzi, za katero se je pozneje izkazalo, da je lažna. V upanju na zaslužek je posameznik postopoma vložil okoli 38.000 evrov. Ko je ugotovil, da gre za prevaro in da denarja ne more dvigniti, je zadevo prijavil policiji.

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