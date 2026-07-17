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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
9.11

Osveženo pred

55 minut

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Natisni članek
policija pripor Slovenija

Petek, 17. 7. 2026, 9.11

55 minut

Kočevje: napadalcu na policista odredili pripor

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Uroš Türk, policija | Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. | Foto Bor Slana/STA

Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji.

Foto: Bor Slana/STA

Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poročata Večer in Delo. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je na sklep o priporu pritožil.

25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek v Kočevju zbil policista, ki je bil pri tem poškodovan in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Osumljenec že večkrat pravnomočno obsojen 

Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. Po policijskem pridržanju so ga odpeljali k ljubljanski preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, poročata medija. Osumljenec je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen za različna kazniva dejanja.

Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot državni ravni. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste.

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