Celjski policisti so obravnavali dve spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 in 12.970 evrov. Goljufi so ju v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikaciji, s pomočjo katerih so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je v ponedeljek zglasil oškodovanec, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga v soboto večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije MEET in jim s tem omogočil dostop do svojega transakcijskega računa.

Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun. Kljub temu je v ponedeljek ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci z računa ukradli 33.600 evrov.

Ogoljufana tudi Slovenka

Policisti so opozorili tudi na spletno prevaro, v kateri je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) 9.000 evrov dobička. Ker je tja v preteklosti vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela.

Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo HopTo Desk. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa so ji v treh transakcijah ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele na banki.