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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
10.04

Osveženo pred

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Natisni članek
policija PU Celje goljufija

Torek, 30. 6. 2026, 10.04

1 ura, 22 minut

Slovenca ogoljufali za skoraj 50 tisoč evrov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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denar, plača, božičnica | Spletna goljufa sta ogoljufala oškodovanca iz Šmarja pri Jelšah in oškodovanko iz Mozirja. | Foto Guliverimage

Spletna goljufa sta ogoljufala oškodovanca iz Šmarja pri Jelšah in oškodovanko iz Mozirja.

Foto: Guliverimage

Celjski policisti so obravnavali dve spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 in 12.970 evrov. Goljufi so ju v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikaciji, s pomočjo katerih so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je v ponedeljek zglasil oškodovanec, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga v soboto večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije MEET in jim s tem omogočil dostop do svojega transakcijskega računa.

Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun. Kljub temu je v ponedeljek ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci z računa ukradli 33.600 evrov.

Ogoljufana tudi Slovenka

Policisti so opozorili tudi na spletno prevaro, v kateri je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) 9.000 evrov dobička. Ker je tja v preteklosti vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela.

Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo HopTo Desk. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa so ji v treh transakcijah ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele na banki.

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