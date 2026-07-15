Snežnik: po obsežni iskalni akciji in štirih dneh se je izčrpan in dehidriran sam prebil do koče

Koprski policisti so sporočili, da so našli 69-letnika iz Postojne, pohodnika, ki je bil pogrešan od sobote.

Koprski policisti so v soboto prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo 69-letnega moškega z območja Policijske postaje Postojna, ki se je dopoldne odpravil na pohod na Snežnik. Iskalna akcija se je začela še isti dan in je trajala do pozne noči, vendar pogrešanega takrat niso našli. Iskanje se je nato intenzivno nadaljevalo v nedeljo, ponedeljek in torek.

Pomagali so tudi gorski reševalci iz Hrvaške. Foto: PU Koper

Pomagali tudi gorski reševalci iz Hrvaške

​V obsežno iskalno akcijo je bilo vključenih več policistov, ki so teren pregledovali z droni in helikopterjem, pripadnikov Gorske reševalne službe, gasilcev PGD Ilirska Bistrica, Vrbovo in Podgora, pripadnikov Civilne zaščite (EHI CZ RS) z dvema specialnima dronoma za pregled terena, vodnikov Enote reševalnih psov Slovenije ter jamarjem Jamarske zveze Slovenije. Pri iskanju so pomagali tudi gorski reševalci iz Hrvaške. Med akcijo so pregledali širše območje snežniškega pogorja ter večino tamkajšnjih jam in brezen, vendar osebe v tem času niso izsledili.

​V torek ob 19.55 pa so prejeli razveseljivo vest oskrbnika koče na Velikem Snežniku. Sporočil je, da se je 69-letnemu pogrešanemu moškemu uspelo samemu prebiti do koče. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.