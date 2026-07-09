Pogrešajo 26-letnika iz Ljubljane

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 26-letnega Nika Zupana iz Ljubljane, kjer je bil tudi nazadnje viden.

Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov, ima rjave kratke lase, oblečen pa naj bi bil v bež hlače in svetlejšo majico s kratkimi rokavi ter obut v pastelno oranžne nizke športne čevlje.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, javnost naprošajo za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.