Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
9.07

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
goljufija denar policija Ptuj

Petek, 17. 7. 2026, 9.07

1 ura, 2 minuti

Ženska oškodovana za 50 tisočakov, moški za 24

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Denar, regres | Novi primeri spletne goljufije | Foto Shutterstock

Novi primeri spletne goljufije

Foto: Shutterstock

Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil za 24.000 evrov oškodovan moški z območja Ptuja.

Oškodovanec se je odzval na klic neznanca, ki ga je prepričal, da mu omogoči dostop do spletnega bančništva. S tem je izvedel transakcijo v vrednosti 24.000 evrov, so še sporočili z mariborske policijske uprave.

Spletna prevara, online scam, goljufija
Novice Zaljubila se je v kirurga in ostala brez 24 tisočakov. Policija: Naj vas ne bo sram.
goljufija denar policija Ptuj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.