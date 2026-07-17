Ženska oškodovana za 50 tisočakov, moški za 24

Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil za 24.000 evrov oškodovan moški z območja Ptuja.