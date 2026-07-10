Neznano kam je odšla 28-letnica s Krivega Vrha. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo 28-letno Dalilo Šuman s Krivega Vrha v občini Sveta Ana. Nazadnje je bila pogrešana opažena 9. julija okoli 12. ure, ko je peš odšla iz UKC Maribor, kjer je bila hospitalizirana, so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Pogrešana 28-letna Dalila Šuman je suhe postave, visoka 162 centimetrov, ima modrozelene oči in daljše kostanjeve lase. Oblečena je v spodnji del trenirke črne barve, kratko majico rdeče barve, jopico s kapuco na zadrgo bež barve in obuta v rožnate copate prek gležnja. Pri sebi ima tudi črn nahrbtnik.

Vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, policija prosi, da jih obvestijo na številko 113.