Restavracije so predrage, poglejte, kaj ljudje počno na plažah: "Veliko stvari sem že videl, tega pa ne!" #video

Če je v Jugoslaviji in še kakšno leto potem veljalo, da so si turisti, da so lažje počakali na kosilo, na plažo prinesli pašteto, kruh, morda paradižnik, je, kot kaže naslednji primer, danes drugače. Ljudje se izogibajo dragim restavracijam, številni si kosilo pripravijo v apartmajih, no, nekateri pa kar na plaži. Enega takšnih prizorov so posneli v Grčiji.

Skupina bolgarskih turistov se je svoje kosilo odločila pripraviti kar na plaži. Tik ob robu plaže so postavili plinski žar, vzeli velike kose mesa in začeli pripravljati kosilo, kot da bi bili na svojem dvorišču.

Vonj po žaru se je hitro razširil po plaži, prizor pa je privabljal radovedne poglede. Mimoidoči so vzeli telefone, posneli in delili videoposnetek, ki je v nekaj urah postal viralen.

Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s — една българка (@transbulgaria) July 7, 2026

Nekateri navdušeni, drugi zgroženi

Objava je sprožila vihar komentarjev. Nekateri trdijo, da ni nič narobe s pripravo hrane na plaži in da ima vsakdo pravico preživeti počitnice, kot se mu zdi primerno. Drugi menijo drugače. Opozarjajo, da je peka na žaru na javnih površinah v Grčiji strogo prepovedana zaradi velike nevarnosti požarov.

Pod videoposnetkom se je pojavil niz šaljivih komentarjev. "To ni več paradižnikov turizem, to je nova raven počitnic," je zapisal eden od uporabnikov. Drug se je pošalil: "Nekateri ljudje pustijo na tisoče evrov v restavracijah, oni pa so svojo restavracijo odprli sredi plaže."

Nekateri pa niso bili navdušeni: "Zakaj bi moral vdihavati vonj kosila nekoga drugega na plaži?" "Veliko stvari sem že videl, česa takega še nikoli."

Kje je meja?

Čeprav je videoposnetek številne nasmejal, je znova odprl staro vprašanje: kje se konča sproščen dopust in začne nespoštovanje pravil in drugih obiskovalcev?