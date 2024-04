Svojci od prejšnjega tedna pogrešajo 69-letno Ivanko Bobek iz Celja. Nazadnje so jo v petek, 19. aprila, opazili v središču mesta.

Policisti prosijo vse, ki so jo opazili ali vedo, kje bi lahko bila, da to sporočijo na številko policijske postaje Celje 03 54 26 400, na številko 113 ali na anonimno številko 080 12 00, so sporočili s Policijske uprave Celje.