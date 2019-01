Pogoj SMC za oblikovanje skupne liste za evropske volitve je enakopravnost v pogajalskih izhodiščih

V SMC po besedah Cerarja verjamejo, da bi bilo povezovanje liberalnih strank v enoten blok dobro, o tem pa so se pripravljeni zelo resno pogovarjati.

"V SMC si želimo sodelovanja, želimo si povezovanja v dobro svobodomiselnega liberalnega bloka, ki zagovarja temeljne demokratične evropske vrednote. Predvsem pa smo proti vsem levim in desnim populizmom, torej skrajnim, radikalnim stališčem," je dejal Cerar.

Pogoj za oblikovanje skupne liste pa je enakopravnost v pogajanjih vseh strank, je poudaril. To ne sme biti niti blok gospoda Šarca niti Cerarja niti gospe Bratušek, temveč mora biti skupen liberalni blok, ki zagovarja temeljne evropske demokratične vrednote, je dejal.

"Poudarjam, da si predstavljam skupni dogovor le na podlagi enakopravnega partnerskega odnosa. To pričakujem tudi od Šarca in Bratuškove - da bomo v primeru pogovorov to vsi korektno upoštevali," je še dejal Cerar.

Cerar omenjal Bulčevo in Gašperšiča

Po njegovih besedah je sicer treba upoštevati, da je vsaka stranka na zadnjih državnozborskih volitvah prejela drugačno podporo volivcev, čemur se je treba prilagoditi. Kljub temu je treba, kot je dejal, imeti "v izhodišču sorazmeren pristop, ki upošteva enakopraven položaj pogajalcev, pa tudi neko politično realnost, ki je sorazmerna teži zadnjih volitev".

Povedal je še, da so v stranki obravnavali morebitne kandidate. Kot je razkril, sta evropska komisarka Violeta Bulc in nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič zagotovo "dva zelo pomembna člana SMC in se lahko pojavita tudi na kandidatni listi". Ob tem je pojasnil, da morajo pred tem najprej sprejeti odločitev o skupni listi s sorodnimi strankami.

Izrazil je še upanje, da se bodo predsedniki strank na to temo čim prej sestali, da pa med strankami na drugih ravneh že nekaj časa potekajo pogovori.

Foto: STA

V SDS bodo evidentirali kandidate

Izvršilni odbor SDS je medtem danes sprejel sklep o začetku postopka evidentiranja kandidatov za volitve v Evropski parlament, so sporočili iz stranke. Kot so zapisali, je SDS "na zadnjih parlamentarnih in lokalnih volitvah zmagala in zmagoviti rezultat pričakujemo tudi na letošnjih evropskih volitvah".

V sedanji sestavi Evropskega parlamenta ima SDS tri poslance, kar je največ med slovenskimi političnimi strankami. Prepričani so, da bodo na tokratnih evropskih volitvah, ki bodo v Sloveniji 26. maja, uspeli nagovoriti še več volivcev, so še navedli v SDS. Imen potencialnih kandidatov stranke za evropske poslance za zdaj javnosti niso sporočali.