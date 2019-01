Državni sekretar Vilfan se je odzval na domnevne davčne utaje #video

Vilfana je za pojasnila o medijskih navedbah glede davčnega utajevanja prosil tudi premier Marjan Šarec ter jih tudi prejel, so pojasnili v Šarčevem kabinetu.

Kot je Vilfan zapisal v izjavi medijem, so se v zadnjih dneh na določenem spletnem portalu pojavljale "neresnične, zavajajoče, manipulativne navedbe" glede njega in njegovega Športnega društva košarkarska šola Peter Vilfan, zato se je odločil, da predstavi tudi svojo stran.

V navedbah mu očitajo različne nepravilnosti glede delovanja društva v povezavi z njegovim športnim komentiranjem na RTV Slovenija in na Kanalu A oziroma Pop TV.

Nikoli ni imel pomislekov, da bi bilo s pogodbo lahko kaj narobe

"V letih 2007/09 je bila sklenjena pogodba med RTV Slovenija in Športnim društvom košarkarska šola Peter Vilfan, kjer sem bil takrat tudi zaposlen. Pogodbo je predlagala, pripravila in zagotovo dala v pregled pravni službi RTV Slovenija. Zaradi tega nisem imel prav nobenih pomislekov, da bi bilo lahko s to pogodbo karkoli narobe, in dejansko tudi ni. Temu pritrjujeta tudi finančna služba RTV Slovenija ter neodvisno mnenje davčnega strokovnjaka Darka Končana, uradnega svetovalca Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga je na njihovo prošnjo podal tudi Slovenski tiskovni agenciji (STA)," pojasnjuje Vilfan.

Vilfanovo delo na RTV Slovenija je bilo v obdobju 2007/09 mesečno ovrednoteno v višini 1.500 evrov, kar je na letni ravni predstavljalo 18 tisoč evrov, zatrjuje. "Zneski, ki so se pojavili v javnosti, so precej višji. To pa zato, ker obsegajo obdobje treh let ter zajemajo tudi vse potne stroške (letalske vozovnice, hotelske namestitve, transferje in obračune dnevnic)," našteva Vilfan.

Z RTV Slovenija je Vilfan sodeloval od leta 1991 do sredine leta 2009. Deloval je kot komentator košarkarskih prenosov domačega prvenstva in pokala, mednarodnih klubskih tekmovanj, evropskih prvenstev, svetovnih prvenstev, olimpijskih iger in vseh drugih košarkarskih tekmovanj v tekočem letu. Prav tako je pogodba vsebovala pripravo prispevkov za dnevnoinformativne oddaje in vodenje športnih oddaj ter sodelovanje v drugih oddajah RTV Slovenija.

Sodelovanje z RTV Slovenija je prekinil leta 2009, poslanec postal leta 2011

"Očitek leti tudi na moje sodelovanje v oddaji Male sive celice, s katero je nekaj let sodelovalo naše društvo. Več let zapored smo brezplačno gostili zmagovalce oddaje v našem poletnem košarkarskem taboru v Strunjanu. Pozneje so nam izvajalci oddaje sporočili, da zaradi spremembe predpisov tak način podeljevanja nagrade ni več možen, zato so v naslednjih letih zmagovalce še vedno pošiljali v naš tabor, udeležbo pa je plačala RTV Slovenija. Sodelovanje v omenjeni oddaji je bilo urejeno prek enkratnega letnega naročila RTV Slovenija Športnemu društvu košarkarska šola Peter Vilfan. Moje osebno sodelovanje z RTV Slovenija je bilo dokončno prekinjeno leta 2009, poslanec državnega zbora pa sem postal šele konec leta 2011," pojasnjuje.

"Ker se omenja tudi moje sodelovanje s Kanalom A in Pop TV, pa naj pojasnim še to. Projektna pogodba (evropsko prvenstvo v košarki in kvalifikacijske tekme za uvrstitev na prihodnje svetovno prvenstvo) je bila sklenjena na enak način kot z RTV Slovenija. Pridobljena sredstva so bila uporabljena za delovanje dejavnosti društva," zatrjuje Vilfan.

V društvenih dejavnostih sodelovalo osem tisoč otrok

Vilfan še spomni, da Športno društvo košarkarska šola Peter Vilfan deluje že 27 let in da je v društvenih dejavnostih v vseh teh letih sodelovalo več kot osem tisoč otrok. "Med drugim delamo tudi z otroki s posebnimi potrebami. Naša trenerja že nekaj let delujeta v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) v Dragi pri Igu in v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana, kjer izvajata košarkarsko dejavnost. Prav tako v našem taboru gostimo otroke s posebnimi potrebami, ki na tak način preživljajo počitnice z vrstniki, ki teh težav nimajo. Izvajamo inkluzijo, ki služi za vzor. Vse skupaj že 25 let poteka v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu - gre za šolo in center za otroke s posebnimi potrebami. Center tudi ali pa predvsem zaradi našega društva vsako leto pridobi izdatna sredstva, prav tako smo v teh letih sami dvakrat obnovili zunanji asfaltni plato s tremi košarkarskimi igrišči, postavili reflektorje, klimatizirali nekatere učilnice itd.," našteva Vilfan.

"Če bi se izkazalo, da je prišlo do kakšnih napak, je jasno, da bom, tako kot vedno, tudi tokrat prevzel odgovornost, a to lahko ugotovijo le uradni organi. O osebnih napadih, ki so prav tako del omenjenega pisanja, pa ne bom izgubljal besed. Vedno sem si in si bom tudi v prihodnje, ne glede na trenutne okoliščine, prizadeval delati dobro za vse, predvsem pa za otroke," je v izjavi medijem še zapisal Vilfan.

Odzvali so se že nekateri poslanci

Poslanec Levice Luka Mesec je dejal, da davki "niso a la carte in ne moremo kar izbirati, katere bomo plačevali in v kolikšni meri, pač pa je treba plačevati take, kot so predpisani". V tem smislu vidi Vilfanovo ravnanje kot izmikanje davkom oziroma je "avtorske honorarje, ki bi jih moral usmerjati na avtorsko pogodbo, ker so bili njegov osebni dohodek, kanaliziral na društvo zato, da se je izmaknil plačevanju davkov".

Foto: STA

Poslanec DeSUS Robert Polnar, sicer predsednik odbora DZ za finance primer premalo pozna, da bi ga lahko komentiral. Načelno pa meni, da gre v primeru tovrstnega prejemanja honorarjev na društvo najverjetneje za izogibanje plačilu dohodnine.

Poslanec SDS Anže Logar je poudaril, da je davčna zakonodaja za to, da se jo spoštuje, poslanec LMŠ Robert Pavšič in poslanka SD Bojana Muršič pa sta se zavzela za to, da zadevo raziščejo pristojne institucije.